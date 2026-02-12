Тарифи на електроенергію в Одесі у березні 2026: скільки платити

Пенсіонерка рахує комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У березні 2026 року вартість електроенергії для мешканців Одеси залишиться без змін. Базовий тариф для населення зберігається на попередньому рівні, водночас власники двозонних лічильників матимуть можливість істотно зменшити витрати завдяки нічному тарифу. Перейти на такий спосіб обліку може кожен споживач, оформивши стандартний пакет документів.

Журналісти Новини.LIVE пояснюють, скільки коштуватиме електроенергія в Одесі у березні та від чого залежить кінцева сума в платіжках.

Тарифи для населення

Для побутових споживачів в Одесі ціна електроенергії залишається сталою — 4,32 грн за кВт⋅год. Відповідно до урядового рішення, цей тариф продовжує діяти у встановлений період. Водночас споживачі, які користуються двозонними (інтелектуальними) лічильниками, оплачують електроенергію за іншою схемою:

у нічний час (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн за кВт⋅год, тобто на 50% дешевше;

у денний період — 4,32 грн за кВт⋅год.

Такий формат обліку найбільш вигідний для родин, які запускають енергоємну техніку — бойлери, пральні або посудомийні машини — переважно вночі.

Вартість для бізнесу

Для підприємств у 2026 році базова ціна електроенергії встановлена на рівні 686,23 грн за МВт⋅год без урахування ПДВ. Для компаній, що працюють у сфері "зеленої" електрометалургії, передбачені пільгові умови — 359,55 грн за МВт⋅год (також без ПДВ). Остаточна сума в рахунках для бізнесу залежить від класу напруги:

1-й клас (висока напруга) — нижчий тариф;

2-й клас (низька напруга) — вища вартість електроенергії.

Як встановити двозонний лічильник

Щоб користуватися нічним тарифом і зменшити витрати на електроенергію, необхідно подати заяву своєму оператору системи розподілу. До звернення слід підготувати копії таких документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує право власності на житло;

чинний договір на постачання електроенергії.

Двозонний лічильник можна придбати самостійно — за умови, що він має відповідний сертифікат, або ж купити безпосередньо в оператора мереж. У такому разі пристрій одразу налаштують під потрібні часові зони.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в українському уряді розглядають підвищення тарифів для населення. Це хочуть зробити для того, щоб перекрити масштабні борги в енергетичному секторі України.

Також ми писали про те, що входить у найдорожчі пакети послуг від Київстару, Vodafone та lifecell. Та про те, який із цих тарифних планів вигідніший станом на лютий 2206 року.