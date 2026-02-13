Відео
Головна Одеса Вартість паркування в Одесі — скільки доведеться платити у березні

Вартість паркування в Одесі — скільки доведеться платити у березні

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 17:37
Паркування в Одесі з березня 2026: тарифи, пільги та штрафи
Парковка в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З березня 2026 року сума оплати паркування в Одесі залишається без змін. Вартість години стоянки, пільги для окремих категорій водіїв і система штрафів діятимуть за раніше встановленими нормами. Платити потрібно лише у визначені години, а контроль за дотриманням правил стає жорсткішим. Розповідаємо, які витрати чекають одеситів та гостей міста.

Новини.LIVE пояснюють, скільки саме доведеться платити за паркування в Одесі з березня 2026 року.

Вартість паркування в Одесі

Тариф на паркування в Одесі становить 30 гривень за годину. Його запровадили з 1 січня 2025 року, і він залишається чинним у березні 2026-го. Оплата стягується лише у будні дні з 09:00 до 18:00. Усі легальні паркувальні майданчики позначені дорожніми знаками. Розрахунок здійснюється безготівково — через QR-коди або онлайн-сервіси КП "Одестранспарксервіс".

Для водіїв, які регулярно користуються паркуванням, доступні абонементи:

  • місячний — 2 500 грн;
  • річний — 22 800 грн.

Абонемент дозволяє суттєво зменшити витрати на одну годину стоянки.

Хто може не платити за паркування

Право на безкоштовне паркування в Одесі мають:

  • люди з інвалідністю та водії, які їх перевозять;
  • учасники бойових дій;
  • особи, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
  • працівники дипломатичних представництв і міжнародних місій на службових автомобілях.

Штрафи за неправильне паркування

За порушення правил зупинки та стоянки передбачені такі штрафи:

  • 340 грн — стандартні порушення паркування;
  • 340–510 грн — стоянка автомобіля з ДВЗ на місцях для електрокарів; 
  • 680 грн — створення перешкод для руху транспорту;
  • 255–510 грн — зупинка в зоні дії заборонних знаків; 
  • 1 020–1 700 грн — паркування на місцях для людей з інвалідністю;
  • 20-кратний тариф — перебування на платній парковці понад 10 хвилин без оплати (наприклад, 600 грн за тарифу 30 грн/год).

У разі серйозних порушень авто можуть евакуювати. Вартість послуги — близько 2 000 гривень. Якщо сплатити штраф упродовж 10 днів, діє знижка 50%. За несплату протягом місяця сума штрафу подвоюється, а до водія можуть застосувати додаткові санкції.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як зміниться тариф на світло в Одесі у березні 2026 року. Базова ціна для населення зберігається на попередньому рівні, водночас власники двозонних лічильників матимуть можливість істотно зменшити витрати завдяки нічному тарифу. 

Також ми писали про те, що входить у найдорожчі пакети послуг від Київстару, Vodafone та lifecell. Та про те, який із цих тарифних планів вигідніший станом на лютий 2206 року.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
