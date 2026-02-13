Паркування в Одесі з березня 2026: тарифи, пільги та штрафи

Вартість паркування в Одесі — скільки доведеться платити у березні
З березня 2026 року сума оплати паркування в Одесі залишається без змін. Вартість години стоянки, пільги для окремих категорій водіїв і система штрафів діятимуть за раніше встановленими нормами. Платити потрібно лише у визначені години, а контроль за дотриманням правил стає жорсткішим. Розповідаємо, які витрати чекають одеситів та гостей міста.
Вартість паркування в Одесі
Тариф на паркування в Одесі становить 30 гривень за годину. Його запровадили з 1 січня 2025 року, і він залишається чинним у березні 2026-го. Оплата стягується лише у будні дні з 09:00 до 18:00. Усі легальні паркувальні майданчики позначені дорожніми знаками. Розрахунок здійснюється безготівково — через QR-коди або онлайн-сервіси КП "Одестранспарксервіс".
Для водіїв, які регулярно користуються паркуванням, доступні абонементи:
- місячний — 2 500 грн;
- річний — 22 800 грн.
Абонемент дозволяє суттєво зменшити витрати на одну годину стоянки.
Хто може не платити за паркування
Право на безкоштовне паркування в Одесі мають:
- люди з інвалідністю та водії, які їх перевозять;
- учасники бойових дій;
- особи, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
- працівники дипломатичних представництв і міжнародних місій на службових автомобілях.
Штрафи за неправильне паркування
За порушення правил зупинки та стоянки передбачені такі штрафи:
- 340 грн — стандартні порушення паркування;
- 340–510 грн — стоянка автомобіля з ДВЗ на місцях для електрокарів;
- 680 грн — створення перешкод для руху транспорту;
- 255–510 грн — зупинка в зоні дії заборонних знаків;
- 1 020–1 700 грн — паркування на місцях для людей з інвалідністю;
- 20-кратний тариф — перебування на платній парковці понад 10 хвилин без оплати (наприклад, 600 грн за тарифу 30 грн/год).
У разі серйозних порушень авто можуть евакуювати. Вартість послуги — близько 2 000 гривень. Якщо сплатити штраф упродовж 10 днів, діє знижка 50%. За несплату протягом місяця сума штрафу подвоюється, а до водія можуть застосувати додаткові санкції.
