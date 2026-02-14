Розклад соціального транспорту в Одесі 14 лютого 2026

Соціальні автобуси в Одесі. Фото ілюстративне: ОМР

В Одесі опублікували розклад соціальних маршрутів на 14 лютого. Частина транспорту курсує за обмеженим графіком, тому варто заздалегідь планувати поїздки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Зазначимо, що через проблеми з електропостачанням у місті не курсують трамваї та тролейбуси, тому частину маршрутів замінили соціальні автобуси.

Електротранспорт в Одесі не працює ще з 13 грудня після масованих атак Росії на енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження обладнання та відсутність живлення на тягових підстанціях місто не може забезпечити рух трамваїв і тролейбусів.

У суботу соціальні маршрути працюють у скороченому режимі. На лінії виходить менше автобусів, тому інтервали між рейсами збільшуються.

Розклад соціальних автобусів в Одесі

Маршрут С1 "Залізничний вокзал — вул. 28-ї бригади"

Від Залізничного вокзалу (пл. Старосінна): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50

Від вул. 28-ї бригади: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00

Маршрут С3 "вул. С. Ріхтера — вул. Дігтярна"

Від вул. С. Ріхтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15

Від вул. Дігтярна: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 "Тираспольське шосе — вул. Дігтярна"

Від Тираспольського шосе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00

Від вул. Дігтярна: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Маршрут №5 (трам.) "Аркадія — Залізничний вокзал"

Від ст. Аркадія: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Від Залізничного вокзалу (Привокзальна площа): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №10 (трам.) "Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал"

Від вул. Іцхака Рабіна: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Від Залізничного вокзалу (пл. Старосінна): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №15 (трам.) "пл. Тираспольська — Слобідський ринок"

Від пл. Тираспольської: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Від Слобідського ринку: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №17 (трам.) "Куликове поле — 14 ст. В. Фонтану"

Від Куликового поля (вул. Канатна): 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45

Від 14 ст. В. Фонтану: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20

Маршрут №26 (трам.) "вул. Архітекторська — Залізничний вокзал"

Від вул. Архітекторська: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30

Від Залізничного вокзалу (пл. Старосінна): 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15

Маршрут №27 (трам.) "вул. Архітекторська — просп. Свободи"

Від вул. Архітекторська: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Від просп. Свободи: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №3 (трол.) "ст. Застава І — Парк Шевченка"

Від ст. Застава І: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30

Від Парку Шевченка: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10

Маршрут №8 (трол.) "Суперфосфатний завод — Залізничний вокзал"

Від Суперфосфатного заводу: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25

Від Залізничного вокзалу (Привокзальна площа): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00

Маршрут №9 (трол.) "вул. Інглезі — вул. Рішельєвська"

Від вул. Інглезі: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30

Від вул. Рішельєвської: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30.

