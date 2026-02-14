День святого Валентина 2026 в Одесі — чи святкують 14 лютого

Пара біля моря. Фото: Новини.LIVE

День святого Валентина щороку викликає чимало обговорень у суспільстві. Для когось це особливий день, сповнений романтики, теплих зізнань і приємних сюрпризів, а для інших — звичайна дата в календарі, яка не має великого значення. Одні з нетерпінням чекають 14 лютого, заздалегідь обирають подарунки та планують вечір удвох, інші ж ставляться до цього свята стримано або скептично, вважаючи його радше маркетинговою традицією, ніж справжнім приводом для почуттів.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися в одеситів, чи планують вони святкувати 14 лютого цього року та яку суму готові витратити на подарунок для своєї другої половинки.

Подарунок для коханих

Анна, підійшла до свята відповідально та завчасно. Вона вже обрала подарунок і з радістю ділиться деталями. Каже, що для неї важливо не просто відзначити дату, а проявити турботу. Навіть невеликий знак уваги може створити теплу атмосферу та залишити приємні спогади.

"Так, будемо святкувати, вже придбала подарунок за дві тисячі гривень — доглядову косметику для коханого", — говорить Анна.

Одеситка Анна про подарунки. Фото: Новини.LIVE

Ліза спочатку вагається у відповіді, але згодом щиро розповідає про свої почуття. Вона зізнається, що дуже кохає свого партнера й готова витратити значну суму, аби здійснити його мрію. Для неї подарунок — це не просто річ, а спосіб показати підтримку та віру в близьку людину. Особливо якщо це пов’язано з його професійними інтересами.

"Напевно, ні… але якщо чесно, я дуже його кохаю. Виконати його мрію — думаю, п’ять тисяч точно можна витратити. Щось пов’язане з комп’ютером, тому що він у мене ІТ", — каже Ліза.

Місцева жителька Ліза про сюрпризи. Фото: Новини.LIVE

Марина ж налаштована більш романтично. Вона планує провести цей день разом із коханою людиною та вже підготувала спільний подарунок. За її словами, це не стільки про гроші, скільки про можливість створити спільні спогади та ще раз підкреслити важливість стосунків.

"Так, планую. Я думаю, що витратила близько трьох тисяч, але це подарунок спільний, тому так", — зазначає Марина.

Одеситка Марина про свято. Фото: Новини.LIVE

Без святкувань

Діана говорить про це без зайвого ентузіазму. Вона зізнається, що цього року святкування не планує, адже наразі не перебуває у стосунках. Проте, як зазначає дівчина, коли є справжні почуття, питання грошей відходить на другий план. Для неї цінність — у самій людині, а не у вартості подарунка.

"Ні, не будемо. Тому що не закохана. Якби була закохана, мені нічого не шкода для коханої людини", — каже Діана.

Місцева жительна Діана про кохання. Фото: Новини.LIVE

Олександр дивиться на свято з практичного боку. Працюючи барменом, він вирішив зробити ставку не на матеріальні витрати, а на власні вміння. Каже, що головне — це настрій і атмосфера, які можна створити без значних витрат. Для нього подарунок — це увага та емоції.

"А я нічого не буду витрачати, я бармен, я буду готувати коктейлі і буду пригощати", — ділиться Олександр.

Бармен Олесій про свято. Фото: Новини.LIVE

Уляна зізнається, що поки не планує святкувати — просто тому, що не має з ким. Вона говорить про це спокійно й без розчарування. Каже, що якби святкувала, орієнтувалася б насамперед на свої фінансові можливості.

"Та ні. Не знаю, нема з ким. Ну, тисячі дві-три — залежить, який у мене буде бюджет", — говорить Уляна.

Місцева жителька Ульяна про бюджет на подарунки. Фото: Новини.LIVE

День закоханих

Аліна розглядає День закоханих ширше — як соціальне та культурне явище. Вона визнає, що це свято не є традиційно українським, проте вважає його важливим для сучасного суспільства. На її думку, подібні дати допомагають людям не забувати про почуття, підтримувати романтику та позитив навіть у складні часи.

"Я вважаю, що День закоханих — це дуже важливе свято, можливо, не дуже національне для українців, але його потрібно підтримувати, особливо для молоді та закоханих пар", — каже Аліна.

Одеситка Аліна про день закоханих. Фото: Новини.LIVE

Денис підходить до питання з точки зору глобальних процесів. Він наголошує, що День святого Валентина — міжнародне свято, яке вже давно стало частиною світової культури. У контексті євроінтеграції України, на його думку, такі події лише підкреслюють відкритість країни до спільних традицій та сучасних тенденцій.

"День святого Валентина є міжнародним святом. І в умовах нашого євроінтеграційного курсу ми будемо святкувати", — говорить Денис.

Місцевий житель Денис про міжнародне свято. Фото: Новини.LIVE

Отже, відповіді одеситів демонструють різне ставлення до Дня святого Валентина — від повної байдужості до щирого захоплення. Для когось це лише дата в календарі, для інших — можливість ще раз сказати про свої почуття та порадувати кохану людину.

Раніше ми писали, що квіти залишаються одним із головних символів романтичних свят та знаків уваги. Наскільки змінилась вартість на квітку цього року. А також, про те що ми зібрали ідеї, для подарунків другій половинці та локації куди варто сходити на побачення, щоб вечер запамятався на довго.

