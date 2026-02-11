Романтичні ідеї в Одесі: подарунки та побачення

Молодая пара в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса створена для романтики — море, заходи сонця і затишні місця працюють краще за дорогі сюрпризи. Здивувати другу половинку тут можна навіть без особливого приводу. Вдалий подарунок або побачення запам’ятається надовго, якщо підійти до нього з душею. Ми зібрали ідеї, які легко реалізувати саме в Одесі.

Новини.LIVE підготували топ подарунків та місць на 14 лютого в Одесі.

Реклама

Читайте також:

Подарунки для нього і для неї

Подарунок — це не про ціну, а про увагу до людини поруч. Навіть невелика річ може стати символом турботи, якщо вона підібрана з урахуванням характеру, звичок і способу життя коханої людини.

Для нього:

В одеських хлопців популярні практичні й стильні подарунки. У місцевих шоурумах і торгових центрах можна знайти шкіряні гаманці, ремені або кардхолдери українських брендів. Це речі, які знадобляться щодня і виглядатимуть доречно. Ще одна влучна ідея — подарунки для хобі. Сертифікат у спортзал, тир або на автодетейлінг, аксесуари для авто чи термокружка для поїздок уздовж узбережжя. У межах до 3 000 гривень реально підібрати щось корисне й небанальне. Також можна подарувати враження. В Одесі працюють квест-кімнати, курси дайвінгу, віндсерфінгу або майстер-класи. Це подарунок, який не припадає пилом і дарує емоції. Окрему увагу варто звернути на персоналізацію. Навіть проста річ із символічним написом або спільним жартом робить подарунок особливим і більш особистим.

Подарунок хлопцю від дівчини. Фото ілюстративне: iStock

Для неї:

Для жінок важлива атмосфера і деталі. У межах бюджету популярні прикраси та аксесуари — сережки, браслети, ланцюжки або стильна біжутерія з одеських шоурумів. Ще один варіант — косметика та догляд. Ароматні свічки, набори для ванни, доглядові засоби або парфуми у невеликому форматі. Такі подарунки створюють відчуття затишку й турботи. Також в Одесі легко знайти подарунки для душі: книги, пледи, блокноти, сертифікати на масаж чи фотосесію біля моря. Це речі, які асоціюються з відпочинком і теплом. Доповнити подарунок можна листівкою або коротким рукописним посланням. Саме такі дрібниці часто зберігають роками й згадують у найтепліші моменти.

Хлопець дарує подарунок. Фото ілюстративне: depositphotos

Куди піти разом в Одесі

Спільно проведений час часто цінніший за будь-який матеріальний подарунок. Одеса дає багато можливостей для романтичних зустрічей — від класичних до максимально простих і щирих.

Вечеря в ресторані:

Одеса славиться закладами з видом на воду. Вечеря на узбережжі — це шум хвиль, вогні вечірнього міста і відчуття відпустки навіть у будній день. Такий формат ідеально підходить для романтичного вечора або важливої розмови.

Пара в ресторані. Фото ілюстративне: iStock

Кава на пляжі:

Один із найромантичніших сценаріїв — взяти каву з собою і поїхати до моря. Захід сонця на менш людних пляжах Одеси створює особливу тишу й близькість. Це просте побачення часто запам’ятовується більше, ніж дорогі ресторани.

Закохані на Ланжероні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Каток удвох:

У холодну пору року в Одесі працюють льодові катки. Спільне катання — це сміх, підтримка за руку і багато живих емоцій. Навіть якщо хтось падає, це лише додає тепла й приводів для обіймів. Після катка легко продовжити вечір гарячим чаєм або какао.

Хлопець з дівчиною на ковзанах. Фото ілюстративне: iStock

Такі побачення не потребують складної підготовки, але дарують головне — відчуття близькості, легкості й спільних спогадів, які залишаються надовго.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на День захоханих парчи часто дарують один одному листівки. Новини.LIVE ділиться добіркою особливих фраз, які можна написати у валентинці до Дня закоханих 2026 для дружини, чоловіка, дівчини, хлопця.

Також ми писали, що до Дня закоханих Укрзалізниця запускає Романтичний експрес. На щасливчиків, яким вдасться придбати квитки, чекає захоплююча та атмосферна подорож справжнім паровозом.