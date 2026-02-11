Романтические идеи в Одессе: подарки и свидания: подарки и свидания

Молодая пара в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса создана для романтики — море, закаты и уютные места работают лучше дорогих сюрпризов. Удивить вторую половинку здесь можно даже без особого повода. Удачный подарок или свидание запомнится надолго, если подойти к нему с душой. Мы собрали идеи, которые легко реализовать именно в Одессе.

Новини.LIVE подготовили топ подарков и мест на 14 февраля в Одессе.

Подарки для него и для нее

Подарок — это не о цене, а о внимании к человеку рядом. Даже небольшая вещь может стать символом заботы, если она подобрана с учетом характера, привычек и образа жизни любимого человека.

Для него:

У одесских парней популярны практичные и стильные подарки. В местных шоурумах и торговых центрах можно найти кожаные кошельки, ремни или кардхолдеры украинских брендов. Это вещи, которые пригодятся каждый день и будут выглядеть уместно. Еще одна удачная идея — подарки для хобби. Сертификат в спортзал, тир или на автодетейлинг, аксессуары для авто или термокружка для поездок вдоль побережья. В пределах до 3 000 гривен реально подобрать что-то полезное и небанальное. Также можно подарить впечатления. В Одессе работают квест-комнаты, курсы дайвинга, виндсерфинга или мастер-классы. Это подарок, который не пылится и дарит эмоции. Отдельное внимание стоит обратить на персонализацию. Даже простая вещь с символической надписью или совместной шуткой делает подарок особенным и более личным.

Подарок парню от девушки. Фото иллюстративное: iStock

Для нее:

Для женщин важна атмосфера и детали. В пределах бюджета популярны украшения и аксессуары — серьги, браслеты, цепочки или стильная бижутерия из одесских шоурумов. Еще один вариант — косметика и уход. Ароматные свечи, наборы для ванны, уходовые средства или духи в небольшом формате. Такие подарки создают ощущение уюта и заботы. Также в Одессе легко найти подарки для души: книги, пледы, блокноты, сертификаты на массаж или фотосессию у моря. Это вещи, которые ассоциируются с отдыхом и теплом. Дополнить подарок можно открыткой или коротким рукописным посланием. Именно такие мелочи часто хранят годами и вспоминают в самые теплые моменты.

Парень дарит подарок. Фото иллюстративное: depositphotos

Куда пойти вместе в Одессе

Совместно проведенное время часто ценнее любого материального подарка. Одесса дает много возможностей для романтических встреч — от классических до максимально простых и искренних.

Ужин в ресторане:

Одесса славится заведениями с видом на воду. Ужин на побережье — это шум волн, огни вечернего города и ощущение отпуска даже в будний день. Такой формат идеально подходит для романтического вечера или важного разговора.

Пара в ресторане в ресторане. Фото иллюстративное: iStock

Кофе на пляже:

Один из самых романтичных сценариев — взять кофе с собой и поехать к морю. Закат на менее людных пляжах Одессы создает особую тишину и близость. Это простое свидание часто запоминается больше, чем дорогие рестораны.

Влюбленные на Ланжероне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Каток вдвоем:

В холодное время года в Одессе работают ледовые катки. Совместное катание — это смех, поддержка за руку и много живых эмоций. Даже если кто-то падает, это лишь добавляет тепла и поводов для объятий. После катка легко продолжить вечер горячим чаем или какао.

Парень с девушкой на коньках. Фото иллюстративное: iStock

Такие свидания не требуют сложной подготовки, но дарят главное — ощущение близости, легкости и совместных воспоминаний, которые остаются надолго.

