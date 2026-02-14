День святого Валентина 2026 в Одессе — празднуют ли 14 февраля

Пара возле моря. Фото: Новини.LIVE

День святого Валентина ежегодно вызывает немало обсуждений в обществе. Для кого-то это особый день, полный романтики, теплых признаний и приятных сюрпризов, а для других — обычная дата в календаре, которая не имеет большого значения. Одни с нетерпением ждут 14 февраля, заранее выбирают подарки и планируют вечер вдвоем, другие же относятся к этому празднику сдержанно или скептически, считая его скорее маркетинговой традицией, чем настоящим поводом для чувств.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, планируют ли они праздновать 14 февраля в этом году и какую сумму готовы потратить на подарок для своей второй половинки.

Подарок для любимых

Анна, подошла к празднику ответственно и заблаговременно. Она уже выбрала подарок и с радостью делится деталями. Говорит, что для нее важно не просто отметить дату, а проявить заботу. Даже небольшой знак внимания может создать теплую атмосферу и оставить приятные воспоминания.

"Да, будем праздновать, уже приобрела подарок за две тысячи гривен — уходовую косметику для любимого", — говорит Анна.

Одесситка Анна о подарках. Фото: Новини.LIVE

Лиза сначала колеблется в ответе, но впоследствии искренне рассказывает о своих чувствах. Она признается, что очень любит своего партнера и готова потратить значительную сумму, чтобы осуществить его мечту. Для нее подарок — это не просто вещь, а способ показать поддержку и веру в близкого человека. Особенно если это связано с его профессиональными интересами.

"Наверное, нет... но если честно, я очень его люблю. Исполнить его мечту — думаю, пять тысяч точно можно потратить. Что-то связанное с компьютером, потому что он у меня ИТ", — говорит Лиза.

Местная жительница Лиза о сюрпризах. Фото: Новини.LIVE

Марина же настроена более романтично. Она планирует провести этот день вместе с любимым человеком и уже подготовила совместный подарок. По ее словам, это не столько о деньгах, сколько о возможности создать совместные воспоминания и еще раз подчеркнуть важность отношений.

"Да, планирую. Я думаю, что потратила около трех тысяч, но это подарок совместный, поэтому да", — отмечает Марина.

Одесситка Марина о празднике. Фото: Новини.LIVE

Без празднований

Диана говорит об этом без лишнего энтузиазма. Она признается, что в этом году празднование не планирует, ведь пока не находится в отношениях. Однако, как отмечает девушка, когда есть настоящие чувства, вопрос денег отходит на второй план. Для нее ценность — в самом человеке, а не в стоимости подарка.

"Нет, не будем. Потому что не влюблена. Если бы была влюблена, мне ничего не жалко для любимого человека", — говорит Диана.

Местная жительница Диана о любви. Фото: Новини.LIVE

Александр смотрит на праздник с практической стороны. Работая барменом, он решил сделать ставку не на материальные затраты, а на собственные умения. Говорит, что главное — это настроение и атмосфера, которые можно создать без значительных затрат. Для него подарок — это внимание и эмоции.

"А я ничего не буду тратить, я бармен, я буду готовить коктейли и буду угощать", — делится Александр.

Бармен Олесий о празднике. Фото: Новини.LIVE

Ульяна признается, что пока не планирует праздновать — просто потому, что не с кем. Она говорит об этом спокойно и без разочарования. Говорит, что если бы праздновала, ориентировалась бы прежде всего на свои финансовые возможности.

"Да нет. Не знаю, не с кем. Ну, тысячи две-три — зависит, какой у меня будет бюджет", — говорит Ульяна.

Местная жительница Ульяна о бюджете на подарки. Фото: Новини.LIVE

День влюбленных

Алина рассматривает День влюбленных шире — как социальное и культурное явление. Она признает, что этот праздник не является традиционно украинским, однако считает его важным для современного общества. По ее мнению, подобные даты помогают людям не забывать о чувствах, поддерживать романтику и позитив даже в сложные времена.

"Я считаю, что День влюбленных — это очень важный праздник, возможно, не очень национальный для украинцев, но его нужно поддерживать, особенно для молодежи и влюбленных пар", — говорит Алина.

Одесситка Алина о дне влюбленных. Фото: Новини.LIVE

Денис подходит к вопросу с точки зрения глобальных процессов. Он отмечает, что День святого Валентина — международный праздник, который уже давно стал частью мировой культуры. В контексте евроинтеграции Украины, по его мнению, такие события лишь подчеркивают открытость страны к общим традициям и современным тенденциям.

"День святого Валентина является международным праздником. И в условиях нашего евроинтеграционного курса мы будем праздновать", — говорит Денис.

Местный житель Денис о международном празднике. Фото: Новини.LIVE

Итак, ответы одесситов демонстрируют разное отношение ко Дню святого Валентина — от полного безразличия до искреннего восторга. Для кого-то это лишь дата в календаре, для других — возможность еще раз сказать о своих чувствах и порадовать любимого человека.

Ранее мы писали, что цветы остаются одним из главных символов романтических праздников и знаков внимания. Насколько изменилась стоимость на цветок в этом году, а также о том, что мы собрали идеи для подарков второй половинке и локации куда стоит сходить на свидание, чтобы вечер запомнился надолго.

