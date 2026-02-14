Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

День святого Валентина — как к нему относятся одесситы

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 06:33
День святого Валентина 2026 в Одессе — празднуют ли 14 февраля
Пара возле моря. Фото: Новини.LIVE

День святого Валентина ежегодно вызывает немало обсуждений в обществе. Для кого-то это особый день, полный романтики, теплых признаний и приятных сюрпризов, а для других — обычная дата в календаре, которая не имеет большого значения. Одни с нетерпением ждут 14 февраля, заранее выбирают подарки и планируют вечер вдвоем, другие же относятся к этому празднику сдержанно или скептически, считая его скорее маркетинговой традицией, чем настоящим поводом для чувств.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, планируют ли они праздновать 14 февраля в этом году и какую сумму готовы потратить на подарок для своей второй половинки.

Реклама
Читайте также:

Подарок для любимых

Анна, подошла к празднику ответственно и заблаговременно. Она уже выбрала подарок и с радостью делится деталями. Говорит, что для нее важно не просто отметить дату, а проявить заботу. Даже небольшой знак внимания может создать теплую атмосферу и оставить приятные воспоминания.

"Да, будем праздновать, уже приобрела подарок за две тысячи гривен  уходовую косметику для любимого", — говорит Анна.

Свято кохання - чи відзначають одесити день закоханих - фото 1
Одесситка Анна о подарках. Фото: Новини.LIVE

Лиза сначала колеблется в ответе, но впоследствии искренне рассказывает о своих чувствах. Она признается, что очень любит своего партнера и готова потратить значительную сумму, чтобы осуществить его мечту. Для нее подарок — это не просто вещь, а способ показать поддержку и веру в близкого человека. Особенно если это связано с его профессиональными интересами.

"Наверное, нет... но если честно, я очень его люблю. Исполнить его мечту  думаю, пять тысяч точно можно потратить. Что-то связанное с компьютером, потому что он у меня ИТ", — говорит Лиза.

Свято кохання - чи відзначають одесити день закоханих - фото 2
Местная жительница Лиза о сюрпризах. Фото: Новини.LIVE

Марина же настроена более романтично. Она планирует провести этот день вместе с любимым человеком и уже подготовила совместный подарок. По ее словам, это не столько о деньгах, сколько о возможности создать совместные воспоминания и еще раз подчеркнуть важность отношений.

"Да, планирую. Я думаю, что потратила около трех тысяч, но это подарок совместный, поэтому да", — отмечает Марина.

Свято кохання - чи відзначають одесити день закоханих - фото 3
Одесситка Марина о празднике. Фото: Новини.LIVE

Без празднований

Диана говорит об этом без лишнего энтузиазма. Она признается, что в этом году празднование не планирует, ведь пока не находится в отношениях. Однако, как отмечает девушка, когда есть настоящие чувства, вопрос денег отходит на второй план. Для нее ценность — в самом человеке, а не в стоимости подарка.

"Нет, не будем. Потому что не влюблена. Если бы была влюблена, мне ничего не жалко для любимого человека", — говорит Диана.

Свято кохання - чи відзначають одесити день закоханих - фото 4
Местная жительница Диана о любви. Фото: Новини.LIVE

Александр смотрит на праздник с практической стороны. Работая барменом, он решил сделать ставку не на материальные затраты, а на собственные умения. Говорит, что главное — это настроение и атмосфера, которые можно создать без значительных затрат. Для него подарок — это внимание и эмоции.

"А я ничего не буду тратить, я бармен, я буду готовить коктейли и буду угощать", — делится Александр.

Свято кохання - чи відзначають одесити день закоханих - фото 5
Бармен Олесий о празднике. Фото: Новини.LIVE

Ульяна признается, что пока не планирует праздновать — просто потому, что не с кем. Она говорит об этом спокойно и без разочарования. Говорит, что если бы праздновала, ориентировалась бы прежде всего на свои финансовые возможности.

"Да нет. Не знаю, не с кем. Ну, тысячи две-три  зависит, какой у меня будет бюджет", — говорит Ульяна.

Свято кохання - чи відзначають одесити день закоханих - фото 6
Местная жительница Ульяна о бюджете на подарки. Фото: Новини.LIVE

День влюбленных

Алина рассматривает День влюбленных шире — как социальное и культурное явление. Она признает, что этот праздник не является традиционно украинским, однако считает его важным для современного общества. По ее мнению, подобные даты помогают людям не забывать о чувствах, поддерживать романтику и позитив даже в сложные времена.

"Я считаю, что День влюбленных  это очень важный праздник, возможно, не очень национальный для украинцев, но его нужно поддерживать, особенно для молодежи и влюбленных пар", — говорит Алина.

Свято кохання - чи відзначають одесити день закоханих - фото 7
Одесситка Алина о дне влюбленных. Фото: Новини.LIVE

Денис подходит к вопросу с точки зрения глобальных процессов. Он отмечает, что День святого Валентина — международный праздник, который уже давно стал частью мировой культуры. В контексте евроинтеграции Украины, по его мнению, такие события лишь подчеркивают открытость страны к общим традициям и современным тенденциям.

"День святого Валентина является международным праздником. И в условиях нашего евроинтеграционного курса мы будем праздновать", — говорит Денис.

Свято кохання - чи відзначають одесити день закоханих - фото 8
Местный житель Денис о международном празднике. Фото: Новини.LIVE

Итак, ответы одесситов демонстрируют разное отношение ко Дню святого Валентина — от полного безразличия до искреннего восторга. Для кого-то это лишь дата в календаре, для других — возможность еще раз сказать о своих чувствах и порадовать любимого человека.

Ранее мы писали, что цветы остаются одним из главных символов романтических праздников и знаков внимания. Насколько изменилась стоимость на цветок в этом году, а также о том, что мы собрали идеи для подарков второй половинке и локации куда стоит сходить на свидание, чтобы вечер запомнился надолго.

Одесса деньги опрос Новости Одессы День Святого Валентина праздник подарок
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации