Гранты на бизнес до 25 лет в Одессе: условия программы Власна справа

Молодые люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесская молодежь теперь может быстрее и проще открыть собственный бизнес благодаря государственной поддержке. Правительство через программу "Власна справа" максимально упростило условия получения грантов, чтобы поддержать амбициозные идеи тех, кто только начинает свой путь. Теперь для старта собственного дела не обязательно иметь большие сбережения — достаточно четкого плана и желания работать.

Новини.LIVE рассказывает, как одесской молодежи получить грант на собственное дело.

Как работает программа

Главная фишка обновленной программы от Министерства экономики — отсутствие требования создавать новые рабочие места для молодых участников. Если вам еще нет 25 лет и сумма гранта не превышает 150 тысяч гривен, вы можете работать сами на себя. Это настоящий "зеленый коридор" для фрилансеров, мастеров или разработчиков, которые хотят официально оформить свою деятельность. Если же амбиции больше и нужно до 250 тысяч гривен, тогда уже придется нанять хотя бы одного помощника.

В Одессе, где предпринимательский дух всегда был частью городского кода, такие возможности открывают двери для десятков направлений. От кофеен третьей волны до IT-стартапов — ограничений по сферам деятельности практически нет.

Столики возле кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Три простых шага к успеху

Чтобы получить финансирование, не нужно обивать пороги кабинетов. Весь процесс оцифрован через портал "Дія":

Бизнес-план. Это фундамент вашей заявки. Нужно подробно расписать, на что именно пойдут средства и как бизнес будет зарабатывать.

Заявка в "Дії". Заполнение формы происходит онлайн, где вы просто прикрепляете свой план.

Собеседование. После проверки документов специалисты Государственной службы занятости пригласят на короткую беседу, чтобы убедиться в серьезности ваших намерений.

На что можно потратить средства

Грантовые деньги — это целевая инвестиция. Согласно правилам программы, одесские предприниматели направляют их на:

покупку профессионального оборудования (кофемашины, станки, компьютеры);

аренду помещения для офиса или цеха;

закупку сырья для производства;

маркетинг и рекламу.

Главное условие государства простое — вы получаете старт, а взамен обязуетесь работать официально (как ФЛП или юрлицо) и платить налоги в течение трех лет. Для одесситов до 25 лет это едва ли не лучший шанс реализовать себя дома, используя ресурсы, которые предоставляет государство именно сейчас.

Деньги в руках. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

