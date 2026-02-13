Гранти на бізнес до 25 років в Одесі: умови програми Власна справа

Молоді люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська молодь тепер може швидше та простіше відкрити власний бізнес завдяки державній підтримці. Уряд через програму "Власна справа" максимально спростив умови отримання грантів, щоб підтримати амбітні ідеї тих, хто тільки починає свій шлях. Тепер для старту власної справи не обов’язково мати великі заощадження — достатньо чіткого плану та бажання працювати.

Новини.LIVE розповідає, як одеській молоді отримати грант на власну справу.

Як працює програма

Головна фішка оновленої програми від Міністерства економіки — відсутність вимоги створювати нові робочі місця для наймолодших учасників. Якщо вам ще немає 25 років і сума гранту не перевищує 150 тисяч гривень, ви можете працювати самі на себе. Це справжній "зелений коридор" для фрилансерів, майстрів або розробників, які хочуть офіційно оформити свою діяльність. Якщо ж амбіції більші й потрібно до 250 тисяч гривень, тоді вже доведеться найняти хоча б одного помічника.

В Одесі, де підприємницький дух завжди був частиною міського коду, такі можливості відкривають двері для десятків напрямків. Від кав’ярень третьої хвилі до IT-стартапів — обмежень за сферами діяльності практично немає.

Столики біля кафе. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Три прості кроки до успіху

Щоб отримати фінансування, не потрібно оббивати пороги кабінетів. Весь процес цифровізовано через портал "Дія":

Бізнес-план. Це фундамент вашої заявки. Потрібно детально розписати, на що саме підуть кошти та як бізнес буде заробляти.

Заявка в "Дії". Заповнення форми відбувається онлайн, де ви просто прикріплюєте свій план.

Співбесіда. Після перевірки документів фахівці Державної служби зайнятості запросять на коротку розмову, щоб переконатися у серйозності ваших намірів.

На що можна витратити кошти

Грантові гроші — це цільова інвестиція. Згідно з правилами програми, одеські підприємці спрямовують їх на:

купівлю професійного обладнання (кавомашини, верстати, комп’ютери);

оренду приміщення для офісу чи цеху;

закупівлю сировини для виробництва;

маркетинг та рекламу.

Головна умова держави проста — ви отримуєте старт, а натомість зобов'язуєтеся працювати офіційно (як ФОП або юрособа) та сплачувати податки протягом трьох років. Для одеситів до 25 років це чи не найкращий шанс реалізувати себе вдома, використовуючи ресурси, які надає держава саме зараз.

Гроші у руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

