Транспорт в Одесі — коли повернуться трамваї та тролейбуси

В Одесі вже понад два місяці не працюють трамваї та тролейбуси через російські удари по енергетиці. Місто перейшло на соціальні автобуси, але їх поки не вистачає для всіх пасажирів.

Про це в етері Новини.LIVE повідомив заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко.

Електротранспорт в Одесі

Після руйнування енергетичної інфраструктури в грудні електротранспорт у місті зупинився. Йдеться не лише про окремі маршрути — трамваї та тролейбуси не виходять на лінії з 12 грудня. Через це значна частина навантаження лягла на автобуси, які не можуть повністю замінити звичний транспорт. Сергій Красиленко пояснює, що відновлення руху електротранспорту напряму залежить від ситуації зі світлом.

"Трамваї та тролейбуси, на жаль, не виїжджають уже з 12 грудня після того, як ворог знищив енергосистему міста. Прогнозів щодо відновлення наразі немає", — зазначив він.

Щоб частково компенсувати відсутність електротранспорту, у місті запустили соціальні автобуси. Частину транспорту передали інші регіони України, зокрема Миколаїв, Кропивницький, Львів, Маріуполь та громади Житомирщини.

"Ми вдячні за цю підтримку, але автобусів сьогодні недостатньо, щоб повністю замінити електротранспорт", — підкреслив Сергій Красиленко.

В якому стані трамваї і тролейбуси

За його словами, головне завдання міста — забезпечити пільгові категорії мешканців можливістю безкоштовного проїзду. Саме на це зараз орієнтована робота соціальних маршрутів. Водночас у міськраді запевняють, що інфраструктура електротранспорту підтримується у робочому стані. Це дозволить швидко повернути трамваї та тролейбуси на маршрути після стабілізації енергопостачання.

"Як тільки вдасться відновити електропостачання, електротранспорт одразу повернеться на свої маршрути", — наголосив Сергій Красиленко.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження житлових будинків, цивільної інфраструктури та поранені, спалахнули пожежі на кількох локаціях. Після атаки частина міста залишилася без світла, а через знеструмлення насосних станцій у людей зникла вода.

Також ми писали, що з березня сума оплати паркування в Одесі залишається без змін. Вартість години стоянки, пільги для окремих категорій водіїв і система штрафів діятимуть за раніше встановленими нормами. Платити потрібно лише у визначені години, а контроль за дотриманням правил стає жорсткішим.