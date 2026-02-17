Видео
Главная Одесса Одесса без электротранспорта — что известно о сроках восстановления

Одесса без электротранспорта — что известно о сроках восстановления

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:10
Транспорт в Одессе - когда вернутся трамваи и троллейбусы
Трамвай в Депо. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе уже более двух месяцев не работают трамваи и троллейбусы из-за российских ударов по энергетике. Город перешел на социальные автобусы, но их пока не хватает для всех пассажиров.

Об этом в эфире Новини.LIVE сообщил заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко.

Электротранспорт в Одессе

После разрушения энергетической инфраструктуры в декабре электротранспорт в городе остановился. Речь идет не только об отдельных маршрутах — трамваи и троллейбусы не выходят на линии с 12 декабря. Из-за этого значительная часть нагрузки легла на автобусы, которые не могут полностью заменить привычный транспорт. Сергей Красиленко объясняет, что возобновление движения электротранспорта напрямую зависит от ситуации со светом.

"Трамваи и троллейбусы, к сожалению, не выезжают уже с 12 декабря после того, как враг уничтожил энергосистему города. Прогнозов по восстановлению пока нет", — отметил он.

Чтобы частично компенсировать отсутствие электротранспорта, в городе запустили социальные автобусы. Часть транспорта передали другие регионы Украины, в частности Николаев, Кропивницкий, Львов, Мариуполь и громады Житомирщины.

"Мы благодарны за эту поддержку, но автобусов сегодня недостаточно, чтобы полностью заменить электротранспорт", — подчеркнул Сергей Красиленко.

Одеса без електротранспорту — що відомо про сроки відновлення - фото 1
Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Сергей Красиленко. Фото: ОГС

В каком состоянии трамваи и троллейбусы

По его словам, главная задача города — обеспечить льготные категории жителей возможностью бесплатного проезда. Именно на это сейчас ориентирована работа социальных маршрутов. В то же время в горсовете уверяют, что инфраструктура электротранспорта поддерживается в рабочем состоянии. Это позволит быстро вернуть трамваи и троллейбусы на маршруты после стабилизации энергоснабжения.

"Как только удастся восстановить электроснабжение, электротранспорт сразу вернется на свои маршруты", — подчеркнул Сергей Красиленко.

Напомним, в ночь на 17 февраля Россия массированно атаковала Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения жилых домов, гражданской инфраструктуры и раненые, вспыхнули пожары на нескольких локациях. После атаки часть города осталась без света, а из-за обесточивания насосных станций у людей пропала вода.

Также мы писали, что с марта сумма оплаты парковки в Одессе остается без изменений. Стоимость часа стоянки, льготы для отдельных категорий водителей и система штрафов будут действовать по ранее установленным нормам. Платить нужно только в определенные часы, а контроль за соблюдением правил становится жестче.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
