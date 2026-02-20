Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новый график социальных автобусов в Одессе — что изменилось

Новый график социальных автобусов в Одессе — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 09:16
Расписание социальных автобусов в Одессе на сегодня: 20 февраля 2026
Социльный автобус на дорогах Одессы. Фото: ОГС

В Одессе сегодня, 20 февраля, меняется график движения трех социальных маршрутов: № 3, № 8 и № 9. Остальной общественный транспорт будет работать по прежнему расписанию. Пассажирам нужно учесть обновленное расписание при планировании поездок.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама
Читайте также:

Расписание социальных автобусов

Автобус № 3, маршрут: ст. Застава І — Парк Шевченко

Отправление от ст. Застава І:

  • 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10.

Отправление от Парка Шевченко:

  • 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50.

Автобус №8, маршрут: Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал

Отправление от Суперфосфатного завода:

  • 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:15, 17:55, 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь):

  • 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 17:05, 17:50, 18:30, 19:15, 20:00.

Автобус № 9, маршрут: ул. Инглези — ул. Ришельевская

Отправление от ул. Инглези:

  • 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 09:29, 09:42, 09:56, 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:03, 14:30, 14:44, 14:58, 15:12, 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:24, 18:38, 18:52, 19:06, 19:20, 19:46, 20:16, 20:42.

Отправление от ул. Ришельевской:

  • 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:19, 09:33, 09:47, 10:01, 10:14, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:17, 12:45, 13:13, 13:39, 14:07, 14:35, 14:48, 15:15, 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09, 19:23, 19:37, 19:51, 20:05, 20:31, 21:01, 21:27.

Городские власти отмечают, что расписание является информационным и может меняться из-за дорожной ситуации или технических причин. Уточнить информацию можно в диспетчерской службе по телефонам (048) 717-54-54-54 и (048) 717-54-77 в рабочие дни с 08:00 до 20:00.

Что известно об электротранспорте в Одессе

После разрушения энергетической инфраструктуры в декабре в городе полностью остановился электротранспорт. Трамваи и троллейбусы не выходят на маршруты с 12 декабря, поэтому основная нагрузка легла на автобусы, которые не способны полностью заменить привычное сообщение. По словам заместителя начальника Одесской городской военной администрации Сергея Красиленко, возобновление движения напрямую зависит от стабильности электроснабжения, а конкретных прогнозов пока нет.

Чтобы частично решить проблему, город запустил социальные автобусы. Помощь с транспортом оказали Николаев, Кропивницкий, Львов, Мариуполь и громады Житомирщины, а от города-партнера — Стамбул, Регенсбург. В то же время, как отметил Красиленко, имеющегося количества автобусов недостаточно для полноценной замены электротранспорта.

Больше о транспорте в Одессе

Напомним, в Одессе после российских обстрелов и проблем с электроснабжением временно не курсируют трамваи и троллейбусы. Для студентов это означает ежедневные сложности - чтобы успеть на пары или работу, приходится искать другой транспорт. Часто это или более длинная дорога или дополнительные расходы. Новини.LIVE собрали доступные варианты, как добраться на учебу без лишнего удара по бюджету.

Также мы сообщали, что сейчас стоимость проезда в маршрутках в пределах города составляет 20 гривен, до 6-го километра Овидиопольской дороги — 40 гривен. Поездка в Южное обойдется дороже: на маршрутах № 67 и № 68 билет стоит 70 гривен.

Одесса транспорт Новости Одессы автобусы цены перевозки
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации