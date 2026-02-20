Расписание социальных автобусов в Одессе на сегодня: 20 февраля 2026

Социльный автобус на дорогах Одессы. Фото: ОГС

В Одессе сегодня, 20 февраля, меняется график движения трех социальных маршрутов: № 3, № 8 и № 9. Остальной общественный транспорт будет работать по прежнему расписанию. Пассажирам нужно учесть обновленное расписание при планировании поездок.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Расписание социальных автобусов

Автобус № 3, маршрут: ст. Застава І — Парк Шевченко

Отправление от ст. Застава І:

06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10.

Отправление от Парка Шевченко:

07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50.

Автобус №8, маршрут: Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал

Отправление от Суперфосфатного завода:

06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:15, 17:55, 18:40, 19:25.

Отправление от Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь):

07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 17:05, 17:50, 18:30, 19:15, 20:00.

Автобус № 9, маршрут: ул. Инглези — ул. Ришельевская

Отправление от ул. Инглези:

06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 09:29, 09:42, 09:56, 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:03, 14:30, 14:44, 14:58, 15:12, 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:24, 18:38, 18:52, 19:06, 19:20, 19:46, 20:16, 20:42.

Отправление от ул. Ришельевской:

07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:19, 09:33, 09:47, 10:01, 10:14, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:17, 12:45, 13:13, 13:39, 14:07, 14:35, 14:48, 15:15, 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09, 19:23, 19:37, 19:51, 20:05, 20:31, 21:01, 21:27.

Городские власти отмечают, что расписание является информационным и может меняться из-за дорожной ситуации или технических причин. Уточнить информацию можно в диспетчерской службе по телефонам (048) 717-54-54-54 и (048) 717-54-77 в рабочие дни с 08:00 до 20:00.

Что известно об электротранспорте в Одессе

После разрушения энергетической инфраструктуры в декабре в городе полностью остановился электротранспорт. Трамваи и троллейбусы не выходят на маршруты с 12 декабря, поэтому основная нагрузка легла на автобусы, которые не способны полностью заменить привычное сообщение. По словам заместителя начальника Одесской городской военной администрации Сергея Красиленко, возобновление движения напрямую зависит от стабильности электроснабжения, а конкретных прогнозов пока нет.

Чтобы частично решить проблему, город запустил социальные автобусы. Помощь с транспортом оказали Николаев, Кропивницкий, Львов, Мариуполь и громады Житомирщины, а от города-партнера — Стамбул, Регенсбург. В то же время, как отметил Красиленко, имеющегося количества автобусов недостаточно для полноценной замены электротранспорта.

Больше о транспорте в Одессе

Напомним, в Одессе после российских обстрелов и проблем с электроснабжением временно не курсируют трамваи и троллейбусы. Для студентов это означает ежедневные сложности - чтобы успеть на пары или работу, приходится искать другой транспорт. Часто это или более длинная дорога или дополнительные расходы. Новини.LIVE собрали доступные варианты, как добраться на учебу без лишнего удара по бюджету.

Также мы сообщали, что сейчас стоимость проезда в маршрутках в пределах города составляет 20 гривен, до 6-го километра Овидиопольской дороги — 40 гривен. Поездка в Южное обойдется дороже: на маршрутах № 67 и № 68 билет стоит 70 гривен.