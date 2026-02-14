Видео
Україна
Видео

Проезд в Одессе в марте — изменятся ли тарифы для горожан

Проезд в Одессе в марте — изменятся ли тарифы для горожан

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:51
Тарифы на транспорт в Одессе в марте
Люди в транспорте. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В марте тарифы на общественный транспорт в Одессе останутся без изменений. Но фактически часть города до сих пор ездит бесплатно из-за проблем с электротранспортом.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на проезд в Одессе в марте 2026 года.

Сколько стоит проезд в транспорте

Отметим, что стоимость проезда в трамваях и троллейбусах не меняется с 1 декабря 2024 года. Впрочем, на практике ситуация иная. Электротранспорт в Одессе не работает с 13 декабря после российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Из-за повреждения часть сети осталась без питания, поэтому трамваи и троллейбусы не выходят на маршруты.

Вместо них по городу курсируют социальные автобусы. Они дублируют основные маршруты электротранспорта, и проезд в них бесплатный.
В то же время если ситуация изменится, то стоимость поездки в трамваях и троллейбусах составит 15 гривен. Проезд в маршрутках остается на уровне 20 гривен в пределах города и 40 гривен до 6-го километра Овидиопольской дороги.

Поездка в город Южный дороже. По маршрутам №67 и №68 придется заплатить 70 грн.

Сколько стоят проездные

Для тех, кто пользуется транспортом ежедневно, действуют проездные:

  • Учащиеся платят 120 грн за один вид транспорта или 160 грн за два
  • Студенты — 240 грн за один и 340 грн за два
  • Обычный проездной стоит 420 грн за один вид транспорта или 567 грн за два
  • Служебный — 630 грн за один и 756 грн за два.

Где уже подняли цену

Стоит добавить, что есть маршрут, где тариф уже вырос. С 10 января подорожал проезд между Белгородом-Днестровским и Одессой.

На маршруте №560 теперь платят 200 грн вместо 160. Это одно из популярных направлений для жителей области.

Напомним, стоимость часа стоянки, льготы для отдельных категорий водителей и система штрафов в Одессе будут действовать по ранее установленным нормам. Платить нужно только в определенные часы, а контроль за соблюдением правил становится жестче.

Также мы писали, как в Одессе добраться на учебу и не потратить все деньги на дорогу. Альтернативные варианты городскому транспорту.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
