Головна Одеса Проїзд в Одесі у березні — чи зміняться тарифи для містян

Проїзд в Одесі у березні — чи зміняться тарифи для містян

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:51
Тарифи на транспорт в Одесі у березні
Люди в транспорті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У березні тарифи на громадський транспорт в Одесі залишаться без змін. Але фактично частина міста й досі їздить безкоштовно через проблеми з електротранспортом.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на проїзд в Одесі у березні 2026.

Читайте також:

Скільки коштує проїзд у транспорті

Зазначимо, що вартість проїзду в трамваях і тролейбусах не змінюється з 1 грудня 2024 року. Втім, на практиці ситуація інша. Електротранспорт в Одесі не працює з 13 грудня після російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Через пошкодження частина мережі залишилася без живлення, тому трамваї та тролейбуси не виходять на маршрути.

Замість них містом курсують соціальні автобуси. Вони дублюють основні маршрути електротранспорту, і проїзд у них безкоштовний.
Водночас якщо ситуація зміниться, то вартість поїздки у трамваях і тролейбусах становитиме 15 гривень. Проїзд у маршрутках залишається на рівні 20 гривень у межах міста та 40 гривень до 6-го кілометра Овідіопольської дороги.

Поїздка до міста Південне дорожча. За маршрутами №67 і №68 доведеться заплатити 70 грн.

Скільки коштують проїзні

Для тих, хто користується транспортом щодня, діють проїзні:

  • Учні платять 120 грн за один вид транспорту або 160 грн за два
  • Студенти — 240 грн за один і 340 грн за два
  • Звичайний проїзний коштує 420 грн за один вид транспорту або 567 грн за два
  • Службовий — 630 грн за один і 756 грн за два.

Де вже підняли ціну

Варто додати, що є маршрут, де тариф уже зріс. З 10 січня подорожчав проїзд між Білгородом-Дністровським і Одесою.

На маршруті №560 тепер платять 200 грн замість 160. Це один із популярних напрямків для жителів області.

Нагадаємо, вартість години стоянки, пільги для окремих категорій водіїв і система штрафів в Одесі діятимуть за раніше встановленими нормами. Платити потрібно лише у визначені години, а контроль за дотриманням правил стає жорсткішим. 

Також ми писали, як в Одесі дістатися на навчання і не витратити всі гроші на дорогу. Альтернативні варіанти міському транспорту. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
