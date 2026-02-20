Видео
Видео

Главная Одесса В дома одесситов начинают возращать свет — что известно

В дома одесситов начинают возращать свет — что известно

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 12:47
В Одессе начали подавать свет в Киевском районе
Люди в пункте обогрева от ГСЧС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После атаки РФ в ночь на 17 февраля энергетики восстановили питание для десятков тысяч семей в Одессе. Свет также вернули объектам критической инфраструктуры города. В то же время более 68 тысяч клиентов пока остаются без электроснабжения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Читайте также:

Ситуация со светом в Одессе

По информации компании, повреждения были серьезными, поэтому бригады работали непрерывно. Часть сетей удалось восстановить уже сегодня. Поэтому свет вернули 30,5 тысячи семей в Киевском районе города. Кроме этого, восстановили питание объектов критической инфраструктуры, что позволило стабилизировать работу ключевых служб.

Вместе с тем ситуация еще остается сложной. Временно без электроснабжения находятся 68,4 тысячи клиентов. Свет могут подавать только на тех участках, где ремонт полностью завершен. Восстановление происходит поэтапно и требует времени.

Энергетики отмечают, что работы продолжаются и питание будут возвращать по мере завершения ремонта поврежденных сетей.

Пункты несокрушимости в Одессе

По словам главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, город продолжает жить в условиях энергетических ограничений. Пока продолжаются работы, в разных районах функционируют Пункты несокрушимости.

Только за минувшие сутки их посетили более 13 тысяч горожан. Около 5 тысяч человек воспользовались мобильными пунктами обогрева. В этих локациях можно согреться, зарядить телефоны и получить базовую помощь.

Напомним, самая сложная ситуация с электроснабжением в Одессе остается в Киевском районе. Из-за разрушения подстанций переподключение от других источников пока невозможно.

Также мы писали, что в Одессе сегодня изменился график движения социальных маршрутов № 3, № 8 и № 9. Остальной общественный транспорт будет работать по прежнему расписанию. Городские власти просят пассажиров учесть обновленное расписание при планировании поездок.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
