Взрывы в Одессе 21 февраля

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых режим

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 21 февраля. Россияне пытаются атаковать город дронами.

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на собственного корреспондента.

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 21 февраля

По данным журналиста, взрывы в Одессе были слышны примерно в 01:07. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что с Черного моря в направлении Черноморска и Одессы летят дроны.

"Новые группы БпЛА из акватории Черного моря — курсом на Одессу", — говорилось в сообщении в 00:57.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что после того, как россияне ударили по энергетике Одесской области в ночь на 17 февраля, энергетики восстановили свет для десятков тысяч семей и для объектов критической инфраструктуры. В то же время более 68 тысяч абонентов дома остаются без электроэнергии.

Также мы писали, что враг в ночь на 20 февраля атаковал ракетой Харьков. В результате обстрела были выбиты окна в домах и загорелись авто.