Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 01:14
Взрывы в Одессе 21 февраля
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых режим

Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 21 февраля. Россияне пытаются атаковать город дронами.

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на собственного корреспондента.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 21 февраля

По данным журналиста, взрывы в Одессе были слышны примерно в 01:07. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что с Черного моря в направлении Черноморска и Одессы летят дроны.

Реклама

"Новые группы БпЛА из акватории Черного моря — курсом на Одессу", — говорилось в сообщении в 00:57.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:14 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Реклама
Одеса під ударом дронів 21 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что после того, как россияне ударили по энергетике Одесской области в ночь на 17 февраля, энергетики восстановили свет для десятков тысяч семей и для объектов критической инфраструктуры. В то же время более 68 тысяч абонентов дома остаются без электроэнергии.

Также мы писали, что враг в ночь на 20 февраля атаковал ракетой Харьков. В результате обстрела были выбиты окна в домах и загорелись авто.

Одесса взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации