Головна Одеса Нічний удар дронами по Одесі — пошкоджено об’єкт ДТЕК

Нічний удар дронами по Одесі — пошкоджено об’єкт ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 21 лютого 2026 10:53
Удар дронів по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одесі
Пошкоджений внаслідок атаки енергооб'єкт. Фото: ДТЕК

Уночі 21 лютого Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". Ремонт триватиме довго, адже руйнування значні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Удар по енергооб'єкту

За даними енергетиків, через влучання пошкоджено обладнання, а частину конструкцій взагалі зруйновано. У компанії повідомляють, що масштаби руйнувань серйозні. Щоб повернути систему до нормальної роботи, потрібен час. Перш ніж розпочати відновлення, енергетики чекали дозволу від рятувальників і військових — лише після цього змогли зайти на об’єкт.

Фахівці проводять технічний огляд, розбирають завали та оцінюють стан обладнання. Далі розпочнуть поетапний ремонт. У компанії наголошують: боротьба за світло триває.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання мешканцям міста.

Ситуація зі світлом в Одесі

У Дтек також уточнили, що через ворожі атаки тимчасово без світла в Одесі залишаються клієнти Хаджибейського та Київського районів. В Приморському та Пересипському, а також у деяких районних центрах — екстрені відключення поза графіком.

Додамо, вчора енергетики повідомили, що відновили живлення для 30,5 тисячі родин у Київському районі міста після атаки у ніч на 17 лютого. Світло також повернули об’єктам критичної інфраструктури. Водночас понад 68 тисяч клієнтів поки залишаються без електропостачання. Поки тривають роботи на енергооб’єктах, у різних районах функціонують Пункти незламності. У цих локаціях можна зігрітися, зарядити телефони та отримати базову допомогу.

Більше про нічну атаку

Нагадаємо, після нічної атаки російських безпілотників на Одесу люди залишилися без даху над головою. Серед потерпілих і жінка, яка рятувалася з будинку через вікно. За кілька хвилин її будинок перетворився на попіл.

Також ми писали, що вночі російський безпілотник влучив у будівлю Одеського юридичного ліцею та зруйнував кабінети і фасад. Заклад переходить на дистанційний формат, а тим часом у місті ліквідовують наслідки атаки.

Одеса обстріли Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
