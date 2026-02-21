Нічна атака дронів на Одесу: зруйновані будинки

Зруйнований будинок в Одесі після атаки дронами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Після нічної атаки російських безпілотників в Одеському районі люди залишилися без даху над головою. Серед них — жінка, яка рятувалася з палаючого будинку через вікно. За кілька хвилин її оселя перетворилася на попіл.

Про це інформує Новини.LIVE з місця події.

Дрони знищили будинок

Коли пролунали перші вибухи, Наталя разом із чоловіком була вдома. Вони чули звук безпілотників, але до останнього сподівалися, що обійдеться. За її словами, ніч була тривожною, однак вони залишалися у своїй кімнаті, бо сховатися поряд було ніде. Усе змінилося в одну мить.

"Ми сиділи в кімнаті, чули, як літали шахеди. Потім був удар. Я навіть не одразу зрозуміла, що це в наш будинок", — згадує жінка.

Наталія, її будинок знищили дрони. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Після вибуху будинок почав горіти. Дим швидко заповнив приміщення, а вогонь охопив дах і подвір’я. Наталя каже, що довелося діяти інстинктивно. Часу збирати речі чи документи не було — головне було врятуватися.

"Я через вікно вилізла, через двір побігли на інший вихід. Горіло все дуже сильно, диму було багато", — розповідає вона.

Знищенні кімнати в будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Згоріли балки в будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Жінка зізнається, що страх прийшов пізніше. Спочатку було лише відчуття шоку й нереальності того, що відбувається. Вона стояла на вулиці й дивилася, як полум’я знищує її дім.

"Відчуття такі, коли шахед влучає в будинок і все палає. Просто дивишся, як згорає твоє життя", — каже Наталя.

Вибите вікно. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Все що залишилось від будинку, в який влучив дрон. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Після пожежі від будинку майже нічого не залишилося. Знищені речі, меблі, техніка, документи. У дворі стояла понівечена машина. Жінка говорить, що навіть не встигла подумати про майбутнє — усе сталося надто швидко.

"Нічого, абсолютно. Машина теж згоріла. У нас нічого не залишилося", — додає вона.

Рятувальник працює на місці влучання БпЛА. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Згоріла автівка на місці влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За словами Наталі, укриття поруч немає. Тому під час атаки вони залишалися в будинку до останнього. Тимчасово вона з чоловіком планує перебратися до родичів. Каже, що зараз головне — оговтатися від пережитого.

Наслідки руйнувань в Одесі

Зазначимо, що унаслідок нічної атаки, за даними Одеської ОВА, пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків і чотириквартирний житловий будинок. Згоріли гаражі та кілька автомобілів. Частково зруйновано ліцей — пошкоджено другий поверх. Зафіксовано пошкодження складських приміщень енергетичної компанії та загорання на об’єкті енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, постраждали двоє людей. Одного госпіталізували, іншому допомогу надали на місці.

Згоріла лавочка біля дому. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Рятувальники працювали одночасно на кількох локаціях. На одній із вулиць горіли два приватні будинки та три автівки. Полум’я пошкодило ще вісім сусідніх осель і газову трубу. До ліквідації наслідків залучили понад 60 вогнеборців і 17 одиниць техніки. Усі пожежі ліквідовано.

Пожежна машина біля зруйнованого автомобіля. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнований дах будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За інформацією очільника МВА Сергія Лисака, після ворожої атаки усі екстрені служби від ночі працюють на місцях влучань. Розгорнуто оперативні штаби. Працівники ЖКС (житлово-комунальних сервісів) ліквідовують наслідки атаки. Крім того, Лисак зазначив, що жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення", а також із міського бюджету.

Частина від ударного дрону. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали в ніч проти 21 лютого. Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що з Чорного моря в напрямку Чорноморська та Одеси летять дрони.

Також додамо, що після того, як росіяни вдарили по енергетиці Одещини в ніч проти 17 лютого, енергетики відновили світло для десятків тисяч родин і для об'єктів критичної інфраструктури. Водночас понад 68 тисяч абонентів залишаються без електроенергії.