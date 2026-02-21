Обстріл Одеси 21 лютого - постраждали будинки та начальний заклад

Пошкоджена будівля в Одесі. Фото: t.me/odesaMVA

Російські окупанти в ніч проти 21 лютого атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджені будинки і навчальний заклад.

Про це у Telegram повідомляє начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

Перші наслідки обстрілу Одеси 21 лютого

"Ворог атакував Одесу безпілотниками. Відомо про пошкодження інфраструктури, чотирьох житлових будинків в різних районах міста та навчального закладу", — йдеться у повідомленні.

Він додав, що наразі всю інформацію зʼясовують.

Пошкоджена будівля в Одесі після обстрілу. Фото: t.me/odesaMVA

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що вже навесні Росія може змінити акценти в атаках по Україні. Зокрема, тепер під ударом може потрапити водопостачання великих міст, включаючи Одесу.

Також ми інформували, що минулого ранку, 20 лютого, ворог вдарив ракетою по Харкову. Внаслідок атаки були вибиті вікна в будинках та спалахнули будинки.