Обстрел Одессы 21 февраля - пострадали дома и учебное заведение

РФ ударила по Одессе дронами - повреждены дома и учебное заведение
Дата публикации 21 февраля 2026 02:24
Российские оккупанты в ночь на 21 февраля атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела в городе повреждены дома и учебное заведение.
Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
"Враг атаковал Одессу беспилотниками. Известно о повреждении инфраструктуры, четырех жилых домов в разных районах города и учебного заведения", - говорится в сообщении.
Он добавил, что сейчас всю информацию выясняют.
