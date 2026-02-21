Видео
Главная Одесса РФ ударила по Одессе дронами - повреждены дома и учебное заведение

РФ ударила по Одессе дронами - повреждены дома и учебное заведение

Дата публикации 21 февраля 2026 02:24
Обстрел Одессы 21 февраля - пострадали дома и учебное заведение
Российские оккупанты в ночь на 21 февраля атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела в городе повреждены дома и учебное заведение.

Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Читайте также:

Первые последствия обстрела Одессы 21 февраля

"Враг атаковал Одессу беспилотниками. Известно о повреждении инфраструктуры, четырех жилых домов в разных районах города и учебного заведения", - говорится в сообщении.

Он добавил, что сейчас всю информацию выясняют.

Новость дополняется...

Одесса обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
