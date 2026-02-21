Обстрел Одессы 21 февраля - пострадали дома и учебное заведение

Срочная новость

Российские оккупанты в ночь на 21 февраля атаковали Одессу ударными дронами. В результате обстрела в городе повреждены дома и учебное заведение.

Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

"Враг атаковал Одессу беспилотниками. Известно о повреждении инфраструктуры, четырех жилых домов в разных районах города и учебного заведения", - говорится в сообщении.

Он добавил, что сейчас всю информацию выясняют.

Новость дополняется...