Эксперт заявил о возможных ударах РФ по водоснабжению в Одессе весной

Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса может оказаться среди первых городов, по которым Россия попытается нанести удар по системам водоснабжения после окончания холодов. Военные эксперты прогнозируют изменение тактики атак уже весной.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление в эфире телеканала "Киев24" экс-командующего Аэромобильных войск ВСУ Ивана Якубца.

Реклама

Читайте также:

Атака на водоснабжение

Зимой враг системно бьет по энергетической инфраструктуре. Цель очевидна — оставить города без света и тепла в самый холодный период. Однако с наступлением тепла тактика может измениться. По словам Ивана Якубца, следующей мишенью способны стать объекты водоснабжения. Эксперт считает, что это вопрос времени, а удары по воде могут стать частью стратегии давления на гражданское население. Особенно в мегаполисах, где любые перебои сразу ощущают сотни тысяч людей.

"Мы должны понимать, что сейчас зима. Главное направление у них - энергоресурс и теплообъекты. Но придет весна, лето, и будут наноситься удары по водоснабжению. Такие удары обязательно будут осуществляться", — заявил Якубец.

Одесса под угрозой

По его мнению, под наибольшей угрозой окажутся крупные города и областные центры. Речь идет о населенных пунктах с высокой плотностью населения и стратегической инфраструктурой. Среди них и Одесса. Якубец объясняет, что такие атаки будут иметь не только гуманитарный, но и экономический эффект. Кроме коммунальной сферы, враг может бить по предприятиям.

"Больше всего под угрозой города-миллионники: Киев, Одесса, Харьков, Днепр. Далее — областные центры. Удары будут там, где наибольшее скопление людей. А также по заводам и предприятиям, в том числе военно-промышленного комплекса", — подчеркнул экс-командующий.

Якубец также обратил внимание на масштабы последних атак. По его словам, массированные запуски сотен дронов и десятков ракет уже имеют признаки оперативного уровня.

"Когда применяют по четыреста дронов и по пятьдесят-шестьдесят ракет, это уже не тактический уровень. Это оперативный удар. И нам нужно готовиться к продолжению такой практики", — отметил он.

Напомним, в ночь на 17 февраля российские беспилотники снова ударили по энергетическим объектам, обеспечивающим Одессу светом. После атак зафиксировали серьезные разрушения, поэтому система работает нестабильно, а часть инфраструктуры придется фактически восстанавливать с нуля.

Сейчас в Одессе продолжаются аварийно-восстановительные работы, осложненные еще и неблагоприятной погодой. По данным ДТЭК, больше всего пострадал Киевский район. Главная задача энергетиков — до 20 февраля запустить в работу уцелевшее оборудование. В первую очередь электричество планируют подать на котельные и объекты водоканала.