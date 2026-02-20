Відео
Одеса під ударом — ворог може змінити свою тактику вже навесні

Одеса під ударом — ворог може змінити свою тактику вже навесні

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 11:34
Військовий експерт заявив про можливі удари РФ по водопостачанню в Одесі
Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Росія може змінити акценти в атаках по Україні вже навесні. Якщо взимку головною ціллю були тепло й енергетика, то далі під удар ризикує потрапити водопостачання великих, зокрема й Одеси.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву в ефірі телеканалу "Київ24" екс-командувача Аеромобільних військ ЗСУ Івана Якубця.

Читайте також:

Атака на водопостачання

Взимку ворог системно б’є по енергетичній інфраструктурі. Мета очевидна — залишити міста без світла і тепла в найхолодніший період. Однак із настанням тепла тактика може змінитися. За словами Івана Якубця, наступною мішенню здатні стати об’єкти водопостачання. Експерт вважає, що це питання часу, а удари по воді можуть стати частиною стратегії тиску на цивільне населення. Особливо в мегаполісах, де будь-які перебої одразу відчувають сотні тисяч людей.

"Ми повинні розуміти, що зараз зима. Головний напрямок у них — енергоресурс і теплооб’єкти. Але прийде весна, літо, і будуть наноситися удари по водопостачанню. Такі удари обов’язково здійснюватимуться", — заявив Якубець.

Одеса під загрозою

На його думку, під найбільшою загрозою опиняться великі міста та обласні центри. Йдеться про населені пункти з високою щільністю населення та стратегічною інфраструктурою. Серед них й Одеса. Якубець пояснює, що такі атаки матимуть не лише гуманітарний, а й економічний ефект. Окрім комунальної сфери, ворог може бити по підприємствах.

"Найбільше під загрозою міста-мільйонники: Київ, Одеса, Харків, Дніпро. Далі — обласні центри. Удари будуть там, де найбільше скупчення людей. А також по заводах і підприємствах, у тому числі військово-промислового комплексу", — наголосив екс-командувач.

Якубець також звернув увагу на масштаби останніх атак. За його словами, масовані запуски сотень дронів і десятків ракет уже мають ознаки оперативного рівня.

"Коли застосовують по чотириста дронів і по п’ятдесят–шістдесят ракет, це вже не тактичний рівень. Це оперативний удар. І нам потрібно готуватися до продовження такої практики", — зазначив він.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого російські безпілотники знову вдарили по енергетичних об’єктах, що забезпечують Одесу світлом. Після атак зафіксували серйозні руйнування, тому система працює нестабільно, а частину інфраструктури доведеться фактично відбудовувати з нуля.

Нині в Одесі тривають аварійно-відновлювальні роботи, ускладнені ще й несприятливою погодою. За даними ДТЕК, найбільше постраждав Київський район. Головне завдання енергетиків — до 20 лютого запустити в роботу вціліле обладнання. Насамперед електрику планують подати на котельні та об’єкти водоканалу.
 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
