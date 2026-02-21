Ночная атака дронов на Одеский район: фото разрушенного дома

После удара дрона сгорел дом — первые кадры атаки на Одессу
После ночной атаки российских беспилотников по Одессе люди остались без крыши над головой. Среди постраждавших и женщина, которая спасалась из горящего дома через окно. За несколько минут ее дом превратился в пепел.
Об этом информирует Новини.LIVE с места происшествия.
Дроны уничтожили дом
Когда раздались первые взрывы, Наталья вместе с мужем была дома. Они слышали звук беспилотников, но до последнего надеялись, что обойдется. По ее словам, ночь была тревожной, однако они оставались в своей комнате, потому что спрятаться рядом было негде. Все изменилось в один миг.
"Мы сидели в комнате, слышали, как летали шахеды. Потом был удар. Я даже не сразу поняла, что это в наш дом", — вспоминает женщина.
После взрыва дом начал гореть. Дым быстро заполнил помещение, а огонь охватил крышу и двор. Наталья говорит, что пришлось действовать инстинктивно. Времени собирать вещи или документы не было - главное было спастись.
"Я через окно вылезла, через двор побежали на другой выход. Горело все очень сильно, дыма было много", — рассказывает она.
Женщина признается, что страх пришел позже. Сначала было лишь ощущение шока и нереальности происходящего. Она стояла на улице и смотрела, как пламя уничтожает ее дом.
"Ощущения такие, когда шахед попадает в дом и все пылает. Просто смотришь, как сгорает твоя жизнь", — говорит Наталья.
После пожара от дома почти ничего не осталось. Уничтожены вещи, мебель, техника, документы. Во дворе стояла изуродованная машина. Женщина говорит, что даже не успела подумать о будущем — все произошло слишком быстро.
"Ничего, абсолютно. Машина тоже сгорела. У нас ничего не осталось", — добавляет она.
По словам Натальи, укрытия рядом нет. Поэтому во время атаки они оставались в доме до последнего. Временно она с мужем планирует перебраться к родственникам. Говорит, что сейчас главное — оправиться от пережитого.
Последствия разрушений в Одессе
Отметим, что в результате ночной атаки, по данным Одесской ОГА, повреждены по меньшей мере пять частных домов и четырехквартирный жилой дом. Сгорели гаражи и несколько автомобилей. Частично разрушен лицей — поврежден второй этаж. Зафиксировано повреждение складских помещений энергетической компании и возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали два человека. Одного госпитализировали, другому помощь оказали на месте.
Спасатели работали одновременно на нескольких локациях. На одной из улиц горели два частных дома и три автомобиля. Пламя повредило еще восемь соседних домов и газовую трубу. К ликвидации последствий привлекли более 60 пожарных и 17 единиц техники. Все пожары ликвидированы.
По информации главы МВА Сергея Лысака, после вражеской атаки все экстренные службы с ночи работают на местах попаданий. Развернуты оперативные штабы. Работники ЖКС (жилищно-коммунальных сервисов) ликвидируют последствия атаки. Кроме того, Лысак отметил, что жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе "еВідновлення", а также из городского бюджета.
Напомним, взрывы в Одессе прогремели в ночь на 21 февраля. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что с Черного моря в направлении Черноморска и Одессы летят дроны.
Также добавим, что после того, как россияне ударили по энергетике Одесской области в ночь на 17 февраля, энергетики восстановили свет для десятков тысяч семей и для объектов критической инфраструктуры. В то же время более 68 тысяч абонентов остаются без электроэнергии.
