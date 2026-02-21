Видео
После удара дрона сгорел дом — первые кадры атаки на Одессу

После удара дрона сгорел дом — первые кадры атаки на Одессу

Дата публикации 21 февраля 2026 09:10
Ночная атака дронов на Одеский район: фото разрушенного дома
Разрушенный дом в Одессе после атаки дронами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После ночной атаки российских беспилотников по Одессе люди остались без крыши над головой. Среди постраждавших и  женщина, которая спасалась из горящего дома через окно. За несколько минут ее дом превратился в пепел.

Об этом информирует Новини.LIVE с места происшествия.

Дроны уничтожили дом

Когда раздались первые взрывы, Наталья вместе с мужем была дома. Они слышали звук беспилотников, но до последнего надеялись, что обойдется. По ее словам, ночь была тревожной, однако они оставались в своей комнате, потому что спрятаться рядом было негде. Все изменилось в один миг.

"Мы сидели в комнате, слышали, как летали шахеды. Потом был удар. Я даже не сразу поняла, что это в наш дом", — вспоминает женщина.

Атака на Одесу — з'явились перші фото зруйнованого будинку - фото 11
Наталья, ее дом уничтожили дроны. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После взрыва дом начал гореть. Дым быстро заполнил помещение, а огонь охватил крышу и двор. Наталья говорит, что пришлось действовать инстинктивно. Времени собирать вещи или документы не было - главное было спастись.

"Я через окно вылезла, через двор побежали на другой выход. Горело все очень сильно, дыма было много", — рассказывает она.

Приміщення повнюстю вигоріло
Уничтожении комнаты в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зруйнований вогнем дах
Сгорели балки в доме. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Женщина признается, что страх пришел позже. Сначала было лишь ощущение шока и нереальности происходящего. Она стояла на улице и смотрела, как пламя уничтожает ее дом.

"Ощущения такие, когда шахед попадает в дом и все пылает. Просто смотришь, как сгорает твоя жизнь", — говорит Наталья.

Перші фото зруйнованого будинку
Выбитое окно. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Атака на Одесу
Все что осталось от дома, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После пожара от дома почти ничего не осталось. Уничтожены вещи, мебель, техника, документы. Во дворе стояла изуродованная машина. Женщина говорит, что даже не успела подумать о будущем — все произошло слишком быстро.

"Ничего, абсолютно. Машина тоже сгорела. У нас ничего не осталось", — добавляет она.

Рятувальник гасить пожежу
Спасатель работает на месте попадания БПЛА. Фото: Новости.LIVE/Виктория Яслык
Автівка, яка згоріла
Сгоревшая машина на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По словам Натальи, укрытия рядом нет. Поэтому во время атаки они оставались в доме до последнего. Временно она с мужем планирует перебраться к родственникам. Говорит, что сейчас главное — оправиться от пережитого.

Последствия разрушений в Одессе

Отметим, что в результате ночной атаки, по данным Одесской ОГА, повреждены по меньшей мере пять частных домов и четырехквартирный жилой дом. Сгорели гаражи и несколько автомобилей. Частично разрушен лицей — поврежден второй этаж. Зафиксировано повреждение складских помещений энергетической компании и возгорание на объекте энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали два человека. Одного госпитализировали, другому помощь оказали на месте.

Лавочка біля дому
Сгорела лавочка возле дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Спасатели работали одновременно на нескольких локациях. На одной из улиц горели два частных дома и три автомобиля. Пламя повредило еще восемь соседних домов и газовую трубу. К ликвидации последствий привлекли более 60 пожарных и 17 единиц техники. Все пожары ликвидированы.

Пожежна машина на місці вибуху
Пожарная машина возле разрушенного автомобиля. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Будинок без даху
Разрушенная крыша дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

По информации главы МВА Сергея Лысака, после вражеской атаки все экстренные службы с ночи работают на местах попаданий. Развернуты оперативные штабы. Работники ЖКС (жилищно-коммунальных сервисов) ликвидируют последствия атаки. Кроме того, Лысак отметил, что жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе "еВідновлення", а также из городского бюджета.

Деталь від ударного дрона
Часть от ударного дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, взрывы в Одессе прогремели в ночь на 21 февраля. Незадолго до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали, что с Черного моря в направлении Черноморска и Одессы летят дроны.

Также добавим, что после того, как россияне ударили по энергетике Одесской области в ночь на 17 февраля, энергетики восстановили свет для десятков тысяч семей и для объектов критической инфраструктуры. В то же время более 68 тысяч абонентов остаются без электроэнергии.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
