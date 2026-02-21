Удар по Одеському юридичному ліцею: наслідки атаки

Пошкоджений ліцей в Одесі після атаки дронами. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Одеський юридичний ліцей готувався повернути дітей до очного навчання вже з понеділка. Але вночі російський безпілотник влучив у будівлю та зруйнував кабінети і фасад. Заклад переходить на дистанційний формат, а тим часом у місті ліквідовують наслідки атаки.

Про це інформує Новини.LIVE з місця події.

Реклама

Читайте також:

Зруйнований фасад ліцею. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Наслідки влучать в одеський ліцей

Після опівночі вибухова хвиля вдарила по фасадній частині Одеського юридичного ліцею. Постраждали кабінети з боку вулиці Європейської. Деякі приміщення знищені повністю, в інших вибито вікна. Директор ліцею Олександр Герега каже, що руйнування виглядають драматично, але ситуація контрольована. За його словами, найважливіше, що ніхто з працівників не постраждав.

"Було влучання близько першої години. Дуже постраждали кабінети з фасадної сторони. Три знищено повністю, в інших пошкоджені стелі та вибито скло. Головне, що ніхто не постраждав. Стіни відбудуємо", — розповів він.

Директор пошкодженого ліцею. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнований останній поверх ліцею. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У момент атаки в будівлі перебував охоронець. За словами директора закладу, чоловік діяв за встановленим алгоритмом і спустився в укриття.

"У нас чіткий порядок дій під час тривоги. Усі спускаються в укриття. Це врятувало людей", — зазначив директор.

У цьому ліцеї навчається 199 учнів у дев’яти класах. Заклад мав повернутися до очного навчання вже 23 лютого. Тепер процес організують дистанційно.

"Ми повинні були виходити на очне навчання в понеділок. Якщо буде прийнято рішення щодо безпеки, сподіваємося навесні відновити очний формат. Частина кабінетів не постраждала", — додав Герега.

Вибите скло у навчальному закладі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Дира в будівлі ліцею. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Директор департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації Олександр Лончак на своїй сторінці у Facebook додав, що особливо постраждав другий поверх будівлі, яка є пам’яткою архітектури.

"Не можу сказати, що ранок добрий. Цієї ночі ворог знову бив по нашому місту і по цивільних об’єктах. Часткової руйнації зазнав Одеський юридичний ліцей. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Освітній процес не зупиниться — з 23 лютого заклад працюватиме дистанційно", — повідомив Лончак.

Окрім ліцею, пошкоджено житлові будинки, енергетичну інфраструктуру, гаражі та автомобілі. Постраждали двоє людей.

Частини ударного дрона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ліквідація наслідків

За інформацією очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ліквідація наслідків триває у двох районах міста.

У Хаджибейському районі зафіксовано пошкодження на трьох локаціях. Попередньо зруйновано два приватні будинки. Ще у 12 оселях комунальники вже закрили 43 вибиті вікна. Частково відновлено покрівлю одного з будинків. Триває вивезення будівельного сміття та складання актів для компенсацій.

Цегла, яка осипалась після удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У Приморському районі пошкоджено багатоквартирні будинки — постраждало 115 квартир. Комунальні служби закривають вікна плівкою, щоб захистити квартири від холоду. Міські служби працюють у посиленому режимі. Тим часом поліція документує наслідки атаки як воєнний злочин.

Після атаки російських безпілотників в Одеському районі частина людей залишилася без житла. Серед них — жінка, яка вибиралася з охопленого вогнем будинку через вікно і вже за кілька хвилин її оселя згоріла вщент.

Пошкоджений дах та балкон. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Біля ліцею розкидана цегла. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Нагадаємо, після удару по енергетичній інфраструктурі 17 лютого енергетикам вдалося повернути світло десяткам тисяч родин і критичним об’єктам. Водночас понад 68 тисяч абонентів досі залишаються без електропостачання.

Також ми писали, що російські війська 20 лютого вдарили по Харківській області ударними дронами. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.