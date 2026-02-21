Российский дрон повредил лицей в Одессе

Поврежденный лицей в Одессе после атаки дронами. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ночью российский беспилотник попал в здание Одесского юридического лицея на улице Европейской. Разрушено несколько кабинетов, поврежден фасад и окна. Дети, которые должны были вернуться к очному обучению, теперь снова будут учиться дистанционно.

Об этом информирует Новини.LIVE с места происшествия.

Разрушенный фасад лицея. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Последствия попадут в одесский лицей

После полуночи взрывная волна ударила по фасадной части Одесского юридического лицея. Пострадали кабинеты со стороны улицы Европейской. Некоторые помещения уничтожены полностью, в других выбиты окна. Директор лицея Александр Герега говорит, что разрушения выглядят драматично, но ситуация контролируемая. По его словам, самое важное, что никто из работников не пострадал.

"Было попадание около часа ночи. Очень пострадали кабинеты с фасадной стороны. Три уничтожены полностью, в других повреждены потолки и выбиты стекла. Главное, что никто не пострадал. Стены отстроим", — рассказал он.

Директор поврежденного лицея. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Разрушенный последний этаж лицея. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В момент атаки в здании находился охранник. По словам директора заведения, мужчина действовал по установленному алгоритму и спустился в укрытие.

"У нас четкий порядок действий во время тревоги. Все спускаются в укрытие. Это спасло людей", — отметил директор.

В этом лицее учится 199 учеников в девяти классах. Заведение должно было вернуться к очному обучению уже 23 февраля. Теперь процесс организуют дистанционно.

"Мы должны были выходить на очное обучение в понедельник. Если будет принято решение по безопасности, надеемся весной восстановить очный формат. Часть кабинетов не пострадала", — добавил Герега.

Выбитое стекло в учебном заведении. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Дыра в здании лицея. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Директор департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак на своей странице в Facebook добавил, что особенно пострадал второй этаж здания, которое является памятником архитектуры.

"Не могу сказать, что утро доброе. Этой ночью враг снова бил по нашему городу и по гражданским объектам. Частичному разрушению подвергся Одесский юридический лицей. К счастью, никто из работников не пострадал. Образовательный процесс не остановится — с 23 февраля заведение будет работать дистанционно", — сообщил Лончак.

Кроме лицея, повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура, гаражи и автомобили. Пострадали два человека.

Части ударного дрона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ликвидация последствий

По информации главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, ликвидация последствий продолжается в двух районах города.

В Хаджибейском районе зафиксированы повреждения на трех локациях. Предварительно разрушены два частных дома. Еще в 12 домах коммунальщики уже закрыли 43 выбитых окна. Частично восстановлена кровля одного из домов. Продолжается вывоз строительного мусора и составление актов для компенсаций.

Кирпич, который осыпался после удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Приморском районе повреждены многоквартирные дома - пострадало 115 квартир. Коммунальные службы закрывают окна пленкой, чтобы защитить квартиры от холода. Городские службы работают в усиленном режиме. Тем временем полиция документирует последствия атаки как военное преступление.

После атаки российских беспилотников в Одесском районе часть людей осталась без жилья. Среди них — женщина, которая выбиралась из охваченного огнем дома через окно и уже через несколько минут ее дом сгорел дотла.

Повреждена крыша и балкон. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Возле лицея разбросаны кирпичи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Напомним, после удара по энергетической инфраструктуре 17 февраля энергетикам удалось вернуть свет десяткам тысяч семей и критическим объектам. В то же время более 68 тысяч абонентов до сих пор остаются без электроснабжения.

Также мы писали, что российские войска 20 февраля ударили по Харьковской области ударными дронами. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие.