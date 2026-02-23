Втрати Одеси від війни: офіційні дані та цифри атак

Надзвичайники розбирають завали. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські війська постійно обстрілюють Одещину, завдаючи ударів по містах і селах регіону. Одеса десятки разів опинялася під ворожим вогнем — ракети та дрони били по житлових кварталах і критичній інфраструктурі. Кількість атак зростає, а разом із ними — число жертв серед мирного населення.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак на форумі Black Sea Security Forum, передають журналісти Новини.LIVE.

Обстріли Одеси

Під час міжнародного форуму Сергій Лисак наголосив, що для України війна почалася ще у 2014 році, а не у 2022-му. За час повномасштабного вторгнення російські війська атакували Одесу 193 рази. Особливо важким для міста став 2025 рік — лише за цей період зафіксовано 75 атак. Переважно удари були спрямовані по об’єктах критичної інфраструктури та житловій забудові.

Жертви серед населення

Наслідки обстрілів — трагічні. В Одесі загинули 145 цивільних людей, серед них 10 дітей. Поранення отримали 635 осіб, з яких 32 — діти. У реєстрі пошкодженого майна — понад 1200 об’єктів. Як зазначив Лисак, за сухими цифрами стоять живі люди та їхні історії.

"Майно можна поновити. Найстрашніше — ворог забрав життя наших земляків", — сказав Сергій Лисак.

Сергій Лисак під час форуму. Фото: Новини.LIVE

Допомога партнерів

Очільник МВА також наголосив, що частина зруйнованих будівель мала міжнародний захист, який Росія проігнорувала. Водночас він висловив упевненість, що місто впорається з наслідками війни завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч проти 23 лютого росіяни атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, є поранення та руйнування. Пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

Також ми писали, що уночі 21 лютого Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт електромережі. Ремонт триватиме довго, адже руйнування значні. Щоб повернути систему до нормальної роботи, потрібен час.