Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Руйнування значні — наслідки атаки на енергетику Одещини

Руйнування значні — наслідки атаки на енергетику Одещини

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 13:14
Атака на енергетику Одещини 22 лютого: які пошкодження
Зруйноване енергообладнання. Фото: ДТЕК

У ніч на 22 лютого Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". Руйнування значне; відновлення потребує часу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Реклама
Читайте також:
None - фото 1
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з facebook

Удар по енергетиці

За даними компанії, черговий удар прийшовся по одному з енергетичних об’єктів області. Внаслідок влучань пошкоджено обладнання, частина конструкцій зазнала руйнувань.

До робіт енергетики змогли приступити лише після дозволу рятувальників і військових, які перевірили територію на безпеку. Наразі фахівці проводять огляд обладнання, розбирають завали та готують техніку до ремонту.

У ДТЕК зазначають, що обсяг пошкоджень значний, тому повернення об’єкта до повноцінної роботи потребує часу. Роботи тривають у посиленому режимі.

Ситуація зі світлом в Одесі

Додамо, напередодні енергетики повідомили, що відновили живлення для 47,3 тисячі родин у Київському районі Одеси після атаки у ніч на 17 лютого. Світло також повернули об’єктам критичної інфраструктури. Водночас понад 57,1 тисячі клієнтів поки залишаються без електропостачання. До цього після удару в одному тільки районі без електрики було 99 тисяч людей.

Проте уже вночі 22 лютого Росія знову атакувала енергетичні об’єкти в Одеській області. Після влучань спалахнули пожежі на великій площі. Рятувальники ліквідували всі осередки вогню — обійшлося без жертв.

Також уночі 21 лютого Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". У компанії повідомляють, що масштаби руйнувань серйозні. Щоб повернути систему до нормальної роботи, потрібен час.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси енергосистема світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації