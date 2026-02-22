Атака на енергетику Одещини 22 лютого: які пошкодження

Зруйноване енергообладнання. Фото: ДТЕК

У ніч на 22 лютого Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини. Пошкоджено об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". Руйнування значне; відновлення потребує часу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з facebook

Удар по енергетиці

За даними компанії, черговий удар прийшовся по одному з енергетичних об’єктів області. Внаслідок влучань пошкоджено обладнання, частина конструкцій зазнала руйнувань.

До робіт енергетики змогли приступити лише після дозволу рятувальників і військових, які перевірили територію на безпеку. Наразі фахівці проводять огляд обладнання, розбирають завали та готують техніку до ремонту.

У ДТЕК зазначають, що обсяг пошкоджень значний, тому повернення об’єкта до повноцінної роботи потребує часу. Роботи тривають у посиленому режимі.

Ситуація зі світлом в Одесі

Додамо, напередодні енергетики повідомили, що відновили живлення для 47,3 тисячі родин у Київському районі Одеси після атаки у ніч на 17 лютого. Світло також повернули об’єктам критичної інфраструктури. Водночас понад 57,1 тисячі клієнтів поки залишаються без електропостачання. До цього після удару в одному тільки районі без електрики було 99 тисяч людей.

Проте уже вночі 22 лютого Росія знову атакувала енергетичні об’єкти в Одеській області. Після влучань спалахнули пожежі на великій площі. Рятувальники ліквідували всі осередки вогню — обійшлося без жертв.

Також уночі 21 лютого Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". У компанії повідомляють, що масштаби руйнувань серйозні. Щоб повернути систему до нормальної роботи, потрібен час.