Ремонт требует времени — последствия атаки по энергетике Одесчины

Ремонт требует времени — последствия атаки по энергетике Одесчины

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 13:14
Атака на энергетику Одесской области 22 февраля: повреждения и сроки
Разрушенное энергооборудование. Фото: ДТЭК

В ночь на 22 февраля РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области. Под обстрелом оказался объект ДТЭК "Одесские электросети". Разрушения значительные; восстановление требует времени.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

None - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с facebook

Удар по энергетике

По данным компании, очередной удар пришелся по одному из энергетических объектов области. В результате попаданий повреждено оборудование, часть конструкций подверглась разрушениям.

К работам энергетики смогли приступить только после разрешения спасателей и военных, которые проверили территорию на безопасность. Сейчас специалисты проводят осмотр оборудования, разбирают завалы и готовят технику к ремонту.

В ДТЭК отмечают, что объем повреждений значительный, поэтому возвращение объекта к полноценной работе требует времени. Работы продолжаются в усиленном режиме.

Ситуация со светом в Одессе

Добавим, накануне энергетики сообщили, что восстановили питание для 47,3 тысячи семей в Киевском районе Одессы после атаки в ночь на 17 февраля. Свет также вернули объектам критической инфраструктуры. В то же время более 57,1 тысячи клиентов пока остаются без электроснабжения. До этого после удара в одном только районе без электричества было 99 тысяч человек.

Однако уже ночью 22 февраля Россия снова атаковала энергетические объекты в Одесской области. После попаданий вспыхнули пожары на большой площади. Спасатели ликвидировали все очаги огня - обошлось без жертв.

Также ночью 21 февраля Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате обстрела поврежден объект ДТЭК "Одесские электросети". В компании сообщают, что масштабы разрушений серьезные. Чтобы вернуть систему к нормальной работе, потребуется время.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы энергосистема свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
