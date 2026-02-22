Атака на энергетику Одесской области сегодня ночью: последствия

Пошеша на подстанции. Фото: ГСЧС

В ночь на 21 февраля РФ снова атаковала энергетические объекты в Одесской области. После попаданий вспыхнули масштабные пожары. Спасатели ликвидировали все очаги огня — обошлось без жертв.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Спасатели работают в задымленном помещении. Фото: ГСЧС

Удар по энергетической системе Одесской области

По данным спасателей, очередной удар беспилотниками пришелся по критической инфраструктуре региона. В результате атаки повреждены энергетические объекты и возникли масштабные возгорания.

Спасатели работали всю ночь, чтобы локализовать пламя и не допустить распространения огня. По информации службы, все пожары уже ликвидированы. Погибших и травмированных нет.

Спасатели тушат охваченную огнем подстанцию. Фото: ГСЧС

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что враг продолжает массированно бить по энергетике региона.

"Этой ночью Россия снова нанесла удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры. В результате попаданий возникли возгорания больших площадей. Сейчас все очаги огня ликвидированы спасателями. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", — сообщил он.

Сейчас специалисты оценивают состояние оборудования и масштабы повреждений. Продолжаются работы по восстановлению и проверке энергообъектов. От этого зависит стабильность электроснабжения в области.

Вчера россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате обстрела поврежден объект ДТЭК "Одесские электросети". По данным энергетиков, из-за попадания повреждено оборудование, а часть конструкций вообще разрушена. В компании сообщают, что масштабы разрушений серьезные. Чтобы вернуть систему к нормальной работе, потребуется время.

Спасатели из шланга поливают пламя. Фото: ГСЧС

Напомним, накануне после ночной атаки российских беспилотников в Одесском районе семья осталась без крыши над головой. После пожара от дома почти ничего не осталось. Уничтожены вещи, мебель, техника, документы. Во дворе стояла изуродованная машина. Хозяйка дома говорит, что даже не успела подумать о будущем, а из горящего дома спасались через окно.

Также мы писали, что российский беспилотник попал в здание Одесского юридического лицея и разрушил кабинеты и фасад. Некоторые помещения уничтожены полностью, в других выбиты окна. В момент атаки в заведении находился охранник. Он спустился в укрытие.