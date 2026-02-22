Атака на енергетику Одещини вночі: наслідки

Пошеша на підстанції. Фото: ДСНС

Уночі 21 лютого Росія знову атакувала енергетичні об’єкти в Одеській області. Після влучань спалахнули пожежі на великій площі. Рятувальники ліквідували всі осередки вогню — обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Рятувальники пряцюють в задимленому приміщенні. Фото: ДСНС

Удар по енергетичні системі Одещини

За даними рятувальників, черговий удар безпілотниками прийшовся по критичній інфраструктурі регіону. Унаслідок атаки пошкоджено енергетичні об’єкти та виникли масштабні загоряння.

Рятувальники працювали всю ніч, аби локалізувати полум’я та не допустити поширення вогню. За інформацією служби, всі пожежі вже ліквідовані. Загиблих і травмованих немає.

Рятувальники гасять охвачену вогнем підстанцію. ​​Фото: ДСНС

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що ворог продовжує масовано бити по енергетиці регіону.

"Цієї ночі Росія знову нанесла удари безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок влучань виникли загоряння великих площ. Наразі всі осередки вогню ліквідовано рятувальниками. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", — повідомив він.

Наразі фахівці оцінюють стан обладнання та масштаби пошкоджень. Тривають роботи з відновлення та перевірки енергооб’єктів. Від цього залежить стабільність електропостачання в області.

Вчора росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт ДТЕК "Одеські електромережі". За даними енергетиків, через влучання пошкоджено обладнання, а частину конструкцій взагалі зруйновано. У компанії повідомляють, що масштаби руйнувань серйозні. Щоб повернути систему до нормальної роботи, потрібен час.

Рятувальники зі шланга поливають полум'я. Фото: ДСНС

Нагадаємо, напередодні після нічної атаки російських безпілотників в Одеському районі сім'я залишилася без даху над головою. Після пожежі від будинку майже нічого не залишилося. Знищені речі, меблі, техніка, документи. У дворі стояла понівечена машина. Господарка оселі каже, що навіть не встигла подумати про майбутнє, а з палаючого будинку рятувалися через вікно.

Також ми писали, що російський безпілотник влучив у будівлю Одеського юридичного ліцею та зруйнував кабінети і фасад. Деякі приміщення знищені повністю, в інших вибито вікна. У момент атаки в закладі перебував охоронець. Він спустився в укриття.