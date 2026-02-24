Захист Одеси: Денис Носіков про кругову оборону та ППО

Українські воїни. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Захист півдня України виходить на новий рівень ефективності завдяки комбінації сучасних технологій та досвіду бійців. Наразі оборонці збивають до 80% ворожих безпілотників, але це лише частина великої стратегії. Військові готують для окупантів сюрпризи, які зроблять спробу заходу в місто неможливою.

Про це розповів начальник Регіонального управління Сили територіальної оборони "Південь" полковник Денис Носіков, передає Новини.LIVE.

Робота ППО

Начальник управління ТрО "Південь" полковник Денис Носіков пояснив, що сьогодні Одесу захищає комплексна система. Крім звичних мобільних груп, небо патрулюють спеціальні екіпажі-перехоплювачі. Їхню кількість постійно збільшують, щоб довести ефективність ППО до максимуму. Полковник каже, що ворог не здатний на чесний бій, тому намагається лише тероризувати цивільних.

"На даний час 70-80% "шахедів" ми збиваємо. Це дуже серйозна ефективність. Думаю, ближчим часом на 99,9% ми вирішимо це питання", — наголошує Денис Носіков.

Оборона міста

Паралельно з повітряним щитом навколо Одеси та області створюють потужну кругову оборону. Це складна мережа фортифікацій. Зокрема протитанкові рови, капкани та спеціальні малопомітні перешкоди. За словами полковника, пройти крізь такий інженерний лабіринт живою силою чи технікою буде просто неможливо.

"Ми готуємо місто та область до кругової оборони. Це дуже потужна система: протитанкові вирви, різноманітні ловушки та капкани. Просто так сюди ніхто не зайде", — запевняє військовий.

Важливим козирем у захисті міста є самі одесити. У громадах готують тисячі добровольців, які проходять вишкіл на полігонах. Ці люди живуть у своїх районах, але у разі загрози стануть частиною багатотисячного національного спротиву. Як підсумував полковник, зовсім скоро риторика ворога про "російське місто" зміниться на усвідомлення того, що Одеса — це неприступна фортеця.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія постійно атакує Одесу дронами та ракетами. За час повномасштабного вторгнення російські війська атакували обласний центр 193 рази. Особливо важким для міста став 2025 рік — лише за цей період зафіксовано 75 атак. Переважно удари були спрямовані по об’єктах критичної інфраструктури та житловій забудові.

Також ми писали, що Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про готовність підтримати Україну у поверненні тимчасово окупованого Криму. За його словами, наша країна може бити по півострову далекобійною зброєю.