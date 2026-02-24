Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Оборона Одеси — як триває підготовка до загрози десанту

Оборона Одеси — як триває підготовка до загрози десанту

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 10:57
Захист Одеси: Денис Носіков про кругову оборону та ППО
Українські воїни. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Захист півдня України виходить на новий рівень ефективності завдяки комбінації сучасних технологій та досвіду бійців. Наразі оборонці збивають до 80% ворожих безпілотників, але це лише частина великої стратегії. Військові готують для окупантів сюрпризи, які зроблять спробу заходу в місто неможливою.

Про це розповів начальник Регіонального управління Сили територіальної оборони "Південь" полковник Денис Носіков, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Робота ППО

Начальник управління ТрО "Південь" полковник Денис Носіков пояснив, що сьогодні Одесу захищає комплексна система. Крім звичних мобільних груп, небо патрулюють спеціальні екіпажі-перехоплювачі. Їхню кількість постійно збільшують, щоб довести ефективність ППО до максимуму. Полковник каже, що ворог не здатний на чесний бій, тому намагається лише тероризувати цивільних.

"На даний час 70-80% "шахедів" ми збиваємо. Це дуже серйозна ефективність. Думаю, ближчим часом на 99,9% ми вирішимо це питання", — наголошує Денис Носіков.

Оборона міста

Паралельно з повітряним щитом навколо Одеси та області створюють потужну кругову оборону. Це складна мережа фортифікацій. Зокрема протитанкові рови, капкани та спеціальні малопомітні перешкоди. За словами полковника, пройти крізь такий інженерний лабіринт живою силою чи технікою буде просто неможливо.

"Ми готуємо місто та область до кругової оборони. Це дуже потужна система: протитанкові вирви, різноманітні ловушки та капкани. Просто так сюди ніхто не зайде", — запевняє військовий.

Важливим козирем у захисті міста є самі одесити. У громадах готують тисячі добровольців, які проходять вишкіл на полігонах. Ці люди живуть у своїх районах, але у разі загрози стануть частиною багатотисячного національного спротиву. Як підсумував полковник, зовсім скоро риторика ворога про "російське місто" зміниться на усвідомлення того, що Одеса — це неприступна фортеця.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Росія постійно атакує Одесу дронами та ракетами. За час повномасштабного вторгнення російські війська атакували обласний центр 193 рази. Особливо важким для міста став 2025 рік — лише за цей період зафіксовано 75 атак. Переважно удари були спрямовані по об’єктах критичної інфраструктури та житловій забудові.

Також ми писали, що Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про готовність підтримати Україну у поверненні тимчасово окупованого Криму. За його словами, наша країна може бити по півострову далекобійною зброєю.

Одеса Одеська область Новини Одеси територіальна оборона десант захист
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації