Тетраподы в Одесской области снова смывает море

Тетраподы в Одесской области. Фото: Иван Русев

Побережье Одесской области вновь подвергается разрушительному воздействию морской стихии. Тетраподы, предназначенные для укрепления берега, стремительно разрушаются под натиском волн. После нескольких следующих штормов эти защитные сооружения могут полностью уничтожиться, что создаст угрозу не только для береговой защиты, но и для рекреационных территорий.

Об этом сообщил эколог Иван Русев, передает Новини.LIVE.

Тетраподы в море

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" волны Черного моря снова подмывают тетраподы, установленные на песчаной пересыпи. По оценкам эколога, еще один-два мощных шторма могут полностью накрыть эти сооружения. В таком случае их защитная функция от угроз с моря станет фактически нулевой. Кроме аспекта безопасности, под ударом оказывается и рекреационный участок. Разрушение берега усложнит доступ людей к побережью и может надолго вывести эту территорию из туристического использования.

Тетраподы в воде. Фото: Иван Русев

Повторная ситуация

Эколог Иван Русев отметил, что еще в декабре 2024 года предупреждал о рисках такой "защиты". По его словам, 453 тетрапода установили без надлежащей экспертной оценки и с нарушением технологий, что привело к их быстрому засыпанию песком во время штормов. Защитные сооружения уже приходилось повторно извлекать из песка и переносить дальше от линии волн, тратя дополнительные бюджетные средства.

"Для минимизации рисков поглощения морем, при выполнении такой важной работы нужно привлекать специалистов из Одесского национального университета им. И. И. Мечникова", — написал Русев.

