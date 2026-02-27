Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесчина может остаться без защиты — тетраподы смывает в море

Одесчина может остаться без защиты — тетраподы смывает в море

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 10:09
Тетраподы в Одесской области снова смывает море
Тетраподы в Одесской области. Фото: Иван Русев

Побережье Одесской области вновь подвергается разрушительному воздействию морской стихии. Тетраподы, предназначенные для укрепления берега, стремительно разрушаются под натиском волн. После нескольких следующих штормов эти защитные сооружения могут полностью уничтожиться, что создаст угрозу не только для береговой защиты, но и для рекреационных территорий.

Об этом сообщил эколог Иван Русев, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Тетраподы в море

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" волны Черного моря снова подмывают тетраподы, установленные на песчаной пересыпи. По оценкам эколога, еще один-два мощных шторма могут полностью накрыть эти сооружения. В таком случае их защитная функция от угроз с моря станет фактически нулевой. Кроме аспекта безопасности, под ударом оказывается и рекреационный участок. Разрушение берега усложнит доступ людей к побережью и может надолго вывести эту территорию из туристического использования.

Тетраподи змиває в море
Тетраподы в воде. Фото: Иван Русев

Повторная ситуация

Эколог Иван Русев отметил, что еще в декабре 2024 года предупреждал о рисках такой "защиты". По его словам, 453 тетрапода установили без надлежащей экспертной оценки и с нарушением технологий, что привело к их быстрому засыпанию песком во время штормов. Защитные сооружения уже приходилось повторно извлекать из песка и переносить дальше от линии волн, тратя дополнительные бюджетные средства.

"Для минимизации рисков поглощения морем, при выполнении такой важной работы нужно привлекать специалистов из Одесского национального университета им. И. И. Мечникова", — написал Русев.

Напомним, мы сообщали, что РФ не перестает грезить о юге. Однако Украина владеет полной информацией о намерениях России и заранее готовит противодействие. Речь идет об обороне на суше, в море и в воздухе. Угроза для южных регионов, в частности Одесской области, остается актуальной. Постоянные атаки лишь подтверждают, что война продолжается и расслабляться рано.

Также мы писали, что вокруг Одессы и области создают мощную круговую оборону. Это сложная сеть фортификаций. В частности противотанковые рвы, капканы и специальные малозаметные препятствия. По словам полковника, пройти сквозь такой инженерный лабиринт живой силой или техникой будет просто невозможно.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы защита
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации