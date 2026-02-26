Видео
Главная Одесса План РФ по захвату юга — Украина готова к обороне

План РФ по захвату юга — Украина готова к обороне

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 14:27
Наступление на Одессу и юг: Братчук о планах РФ и ответ ВСУ
Военные на фронте. Фото иллюстративное: 47-й ОМБр

Украина знает всю информацию, про планы России на юге и заранее готовит противодействие. Речь идет об обороне на суше, в море и в воздухе. Угроза для южных регионов, в частности Одесской области, остается актуальной. Ежедневнные атаки лишь подтверждают, что война продолжается и расслабляться рано.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Планы оккупантов

По словам Братчука, информация о желании РФ оккупировать юг не является новостью, но она служит важным напоминанием для граждан. Одесская область фактически находится в зоне боевых действий еще с мая прошлого года, что подтверждается регулярными ударами ракет и дронов.

"Наше командование и высшее политическое руководство государства владеет полностью информацией о том, какие планы есть у россиян на сегодня. Собственно, ничего нового я лично не услышал, потому что планы на продолжение войны предусматривают оккупацию всей Украины", — отметил Братчук.

Спикер подчеркнул, что осведомленность в планах противника — это главное преимущество, которое позволяет разрабатывать меры на опережение. Главная задача сейчас - не дать врагу реализовать его замыслы.

"Если мы владеем планами врага, то однозначно подготовлено противодействие и будет готовиться на разных уровнях: как в воздухе, так и на море, ну и, конечно, на суше", — подчеркнул он.

Подготовка к наступлению

Братчук также отметил, что несмотря на все вызовы и риски, ситуация остается контролируемой именно благодаря подготовке. Он добавил, что постоянные атаки по югу лишь подтверждают серьезность намерений РФ, но Украина знает, как отвечать.

"Это серьезный разговор с обществом, что расслабляться рано. Война никуда не делась. Мы знаем планы врага и готовимся к противодействию", — подытожил спикер УДА.

Напомним, мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал успехи Вооруженных сил на юге страны и опроверг предположение об их связи с отключением спутниковой связи Starlink для россиян. Глава государства подчеркнул, что операция планировалась заранее.

Также мы писали, что вокруг Одессы и области создают мощную круговую оборону. Это сложная сеть фортификаций. В частности противотанковые рвы, капканы и специальные малозаметные препятствия. По словам полковника, пройти сквозь такой инженерный лабиринт живой силой или техникой будет просто невозможно.

