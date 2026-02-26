Відео
Південь готується до оборони — відомі плани РФ

Південь готується до оборони — відомі плани РФ

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 14:27
Наступ на Одесу та південь: Братчук про плани РФ та відповідь ЗСУ
Військові на фронті. Фото ілюстративне: 47-ї ОМБр

Україна володіє повною інформацією про наміри Росії на півдні та заздалегідь готує протидію. Йдеться про оборону на суходолі, в морі та в повітрі. Загроза для південних регіонів, зокрема Одещини, залишається актуальною. Постійні атаки лише підтверджують, що війна триває і розслаблятися рано.

Про це в ефірі КИЇВ24 розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Плани окупантів

За словами Братчука, інформація про бажання РФ окупувати південь не є новиною, але вона слугує важливим нагадуванням для громадян. Одеська область фактично перебуває у зоні бойових дій ще з травня минулого року, що підтверджується регулярними ударами ракет та дронів.

"Наше командування і вище політичне керівництво держави володіє повністю інформацією про те, які плани є у росіян на сьогодні. Власне, нічого нового я особисто не почув, тому що плани на продовження війни передбачають окупацію всієї України", — зазначив Братчук.

Речник наголосив, що обізнаність у планах противника — це головна перевага, яка дозволяє розробляти заходи на випередження. Головне завдання зараз — не дати ворогу реалізувати його задуми.

"Якщо ми володіємо планами ворога, то однозначно підготовлена протидія і буде готуватися на різних рівнях: як у повітрі, так і на морі, ну і, звичайно, на суходолі", — підкреслив він.

Підготовка до наступу

Братчук також зауважив, що попри всі виклики та ризики, ситуація залишається контрольованою саме завдяки підготовці. Він додав, що постійні атаки по півдню лише підтверджують серйозність намірів РФ, але Україна знає, як відповідати.

"Це серйозна розмова з суспільством, що розслаблятися зарано. Війна нікуди не поділася. Ми знаємо плани ворога і готуємося до протидії", — підсумував речник УДА.

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський прокоментував успіхи Збройних сил на півдні країни та спростував припущення про їхній зв'язок із відключенням супутникового зв'язку Starlink для росіян. Глава держави наголосив, що операція планувалася заздалегідь.

Також ми писали, що навколо Одеси та області створюють потужну кругову оборону. Це складна мережа фортифікацій. Зокрема протитанкові рови, капкани та спеціальні малопомітні перешкоди. За словами полковника, пройти крізь такий інженерний лабіринт живою силою чи технікою буде просто неможливо.

