Головна Одеса Море змиває захист — тетраподи на межі зникнення

Море змиває захист — тетраподи на межі зникнення

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 10:09
Тетраподи на Одещині знову змиває море
Тетраподи на Одещині. Фото: Іван Русев

Узбережжя Одещини знову зазнає удару морської стихії. Тетраподи, встановлені для захисту берега, швидко поглинає море. Ще кілька штормів — і конструкції можуть повністю зникнути. Це ставить під загрозу не лише оборону узбережжя, а й рекреаційні зони.

Про це повідомив еколог Іван Русев, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Тетраподи в морі

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" хвилі Чорного моря знову підмивають тетраподи, встановлені на піщаному пересипі. За оцінками еколога, ще один-два потужні шторми можуть повністю накрити ці споруди. У такому разі їхня захисна функція від загроз з моря стане фактично нульовою. Окрім безпекового аспекту, під ударом опиняється й рекреаційна ділянка. Руйнування берега ускладнить доступ людей до узбережжя та може надовго вивести цю територію з туристичного використання.

Тетраподи змиває в море
Тетраподи у воді. Фото: Іван Русев

Повторна ситуація

Еколог Іван Русєв зазначив, що ще у грудні 2024 року попереджав про ризики такого "захисту". За його словами, 453 тетраподи встановили без належної експертної оцінки та з порушенням технологій, що призвело до їх швидкого засипання піском під час штормів. Захисні споруди вже доводилося повторно витягувати з піску й переносити далі від лінії хвиль, витрачаючи додаткові бюджетні кошти.

"Задля мінімізації ризиків поглинання морем, при виконанні такої важливої роботи потрібно залучати фахівців з Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова", — написав Русев.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ не перестає марити про південь. Однак Україна володіє повною інформацією про наміри Росії та заздалегідь готує протидію. Йдеться про оборону на суходолі, в морі та в повітрі. Загроза для південних регіонів, зокрема Одещини, залишається актуальною. Постійні атаки лише підтверджують, що війна триває і розслаблятися рано.

Також ми писали, що навколо Одеси та області створюють потужну кругову оборону. Це складна мережа фортифікацій. Зокрема протитанкові рови, капкани та спеціальні малопомітні перешкоди. За словами полковника, пройти крізь такий інженерний лабіринт живою силою чи технікою буде просто неможливо.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси захист
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
