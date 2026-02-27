Тетраподи на Одещині знову змиває море

Тетраподи на Одещині. Фото: Іван Русев

Узбережжя Одещини знову зазнає удару морської стихії. Тетраподи, встановлені для захисту берега, швидко поглинає море. Ще кілька штормів — і конструкції можуть повністю зникнути. Це ставить під загрозу не лише оборону узбережжя, а й рекреаційні зони.

Про це повідомив еколог Іван Русев, передає Новини.LIVE.

Тетраподи в морі

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани" хвилі Чорного моря знову підмивають тетраподи, встановлені на піщаному пересипі. За оцінками еколога, ще один-два потужні шторми можуть повністю накрити ці споруди. У такому разі їхня захисна функція від загроз з моря стане фактично нульовою. Окрім безпекового аспекту, під ударом опиняється й рекреаційна ділянка. Руйнування берега ускладнить доступ людей до узбережжя та може надовго вивести цю територію з туристичного використання.

Тетраподи у воді. Фото: Іван Русев

Повторна ситуація

Еколог Іван Русєв зазначив, що ще у грудні 2024 року попереджав про ризики такого "захисту". За його словами, 453 тетраподи встановили без належної експертної оцінки та з порушенням технологій, що призвело до їх швидкого засипання піском під час штормів. Захисні споруди вже доводилося повторно витягувати з піску й переносити далі від лінії хвиль, витрачаючи додаткові бюджетні кошти.

"Задля мінімізації ризиків поглинання морем, при виконанні такої важливої роботи потрібно залучати фахівців з Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова", — написав Русев.

