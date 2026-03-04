Відео
Головна Одеса Оборона Одещини — три плани наступу РФ

Оборона Одещини — три плани наступу РФ

Дата публікації: 4 березня 2026 13:43
Сценарії наступу на Одесу: чи можливий прорив РФ у 2026 році
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сили оборони України активно готують Одесу до кругової оборони. Тут зводять нові укріплення та посилюючи захист з усіх боків. Хоча окупанти продовжують мріяти про захоплення півдня, реальна ситуація на фронті значно обмежує їхні апетити.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в інтервʼю Главреду, передає Новини.LIVE.

Пріоритетна мета

Одеса залишається для Кремля головною ціллю на півдні, оскільки контроль над містом означає панування в Чорному морі. За словами експерта, ворог хоче захопити порти та логістичні вузли, щоб заблокувати Україну та вийти до кордонів Молдови.

"Одеса та загалом південь України — це для РФ своєрідний фетиш, який формувався десятиліттями. У 2022 році їхній план не спрацював, тож у нинішньому стані армії є великі сумніви, чи зможуть вони це зробити зараз", — зазначає Коваленко.

Нереальний десант

Ворог розглядає три варіанти нападу: з неба, з моря або суходолом через форсування Дніпра. Проте кожен із цих шляхів зараз надійно перекритий українськими захисниками. Російський флот фактично витіснений з акваторії, а літаки з десантом стануть легкою мішенню для ППО ще над водою.

"Масштабне повітряне десантування видається неможливим. А якщо залишки їхніх десантних кораблів спробують вийти для морської операції, по них відпрацюють ракети та морські дрони, які масово чергують у Чорному морі", — пояснює аналітик.

Брак ресурсів

Сухопутний прорив на Одесу вимагає від росіян створення величезного ударного угруповання, якого на півдні зараз просто немає. Група військ "Дніпро" занадто розтягнута по окупованих територіях, а для штурму великого міста із форсуванням річок потрібні сотні тисяч додаткових солдатів.

"Для такої операції потрібно щонайменше 200–300 тисяч особового складу лише для ударного угруповання. Тими силами, які ми зараз бачимо на Херсонщині, таку масштабну наступальну операцію аж ніяк не реалізувати", — наголошує експерт.

Робота на випередження

Попри те, що сценарії наступу наразі виглядають малоймовірними, ЗСУ не залишають ворогові жодних шансів. Підготовка оборонних ліній — це превентивні заходи, які мають захистити місто від будь-яких несподіванок чи політичних авантюр Кремля у майбутньому.

"Те, що зараз відбувається на Одещині, — це саме превентивні дії, спрямовані на випередження та недопущення реалізації найнегативніших сценаріїв. Ми маємо бути готовими до всього", — резюмує Олександр Коваленко.

Нагадаємо, ми повідомляли, що тетраподи, встановлені для захисту берега Одещини, швидко поглинає море. Ще кілька штормів — і конструкції можуть повністю зникнути. Це ставить під загрозу не лише оборону узбережжя, а й рекреаційні зони.

Також ми писали, що Україна володіє повною інформацією про наміри Росії на півдні та заздалегідь готує протидію. Йдеться про оборону на суходолі, в морі та в повітрі. Загроза для південних регіонів, зокрема Одещини, залишається актуальною. Постійні атаки лише підтверджують, що війна триває і розслаблятися рано.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
