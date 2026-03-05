Атака РФ на судно возле Черноморска 4 марта: детали

Поврежденное судно. Фото иллюстративное: Алексей Кулеба/Telegram

РФ постоянно пытается сорвать работу зернового коридора Украины. Под ударами оказываются порты, инфраструктура и гражданские суда. Вечером 4 марта произошла очередная атаки. В Черном море дрон РФ попал в иностранное судно, которое выходило из порта.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Атака на судно

Вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировали попадание беспилотника в гражданское судно под флагом Панамы. Оно выходило из порта Черноморска и перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа. На месте провели мероприятия по оказанию помощи и эвакуации людей. Удар произошел именно во время выхода судна из порта.

Отражение нападения

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE объяснил, что полностью отразить все воздушные атаки невозможно. Даже самые дорогие американские системы ПВО более 90% не гарантируют.

"Бывают маломерные цели, которые россияне умышленно направляют в гражданское судно. Это, конечно, военное преступление", — сказал он.

По словам Плетенчука, атака не привела к серьезным последствиям. Военно-морские силы предложили помощь капитану судна. Однако он отказался, и корабль продолжил маршрут.

"Никаких серьезных повреждений или ранений не произошло. Вероятно, россияне применили дроны-камикадзе — возможно, типа "Shahed" или подобные. Такие случаи уже случались и в прошлом году", — добавил спикер.

Целенаправленные удары

Плетенчук отметил, что РФ не выбирает суда по флагу или стране. Их главная задача поразить гражданское судно. По его словам, россияне не скрывают своих атак.

"Впечатление такое, что оператор дрона просто атакует гражданские суда. В прошлом году они даже публиковали видео своей работы, фактически предоставляя доказательства собственных военных преступлений", — сказал он.

По его словам, ранее суда чаще страдали во время ударов по портовой инфраструктуре. Но были и случаи целенаправленных атак.

"Один раз "шахед" даже попал в надстройку судна. Правда, тогда оно находилось за пределами зернового коридора. Так или иначе Россия ведет себя привычно. И такие действия не остаются без ответа", — подытожил представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что ночью 5 марта российские войска атаковали юг Одесской области ударными БпЛА. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района. Из-за атаки загорелась территория недействующей базы отдыха, кроме этого повреждено здание и автомобили.

Также мы писали, что днем, 4 марта, российские войска атаковали Одесскую область. Известно о четырех раненых. Состояние трех из них, в частности, двух детей - средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.