Окупанти атакували дронами портову інфраструктуру Одещини 12 березня

Російська армія продовжує регулярно атакувати Одещину ударними безпілотниками. Цього тижня повітряні тривоги через загрозу дронів в області оголошують по кілька разів на добу. Під час однієї з таких атак увечері 12 березня під удар потрапила портова інфраструктура регіону. Через влучання виникла пожежа на території порту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Увечері 12 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під прицілом опинилася портова інфраструктура.Унаслідок атаки пошкоджено продуктовий склад на території порту. Після влучання спалахнула пожежа. Рятувальники швидко прибули на місце та ліквідували займання. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

Діра в стелі після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Наразі на місці працюють усі необхідні служби. Фахівці ліквідовують наслідки удару та оцінюють завдані пошкодження.

Наслідки удару. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Що відомо про обстріли

За минулу добу тривога на Одещині лунала 5 разів. Під час ймовірно останньої атаки, яка тривала з 19:58 до 20:55, було пошкоджено портову інфраструктуру Одещини. Під час кожної з тривог ворог атакував регіон ударними БпЛА.

Атаки на порти

Порти Одещини постійно опиняються під прицілом ворога. Росіяни намагаються зірвати роботу морського коридору. Внаслідок атак страждають портова та припортова інфраструктура, а також цивільні судна.

Зокрема, ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БпЛА у цивільне судно під прапором Панами під час його виходу з порту Чорноморська. Судно перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу.

Загроза обстрілів

Росія може готувати нові обстріли, тому в найближчі дні варто особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Уночі ця загроза, на щастя, не реалізувалася, однак ризик ударів залишається і в наступні дні.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також ми писали, острів Зміїний і надалі залишається однією з ключових точок у Чорному морі. Російські військові періодично демонструють активність поблизу нього, але закріпитися там не можуть.