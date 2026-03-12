Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині лунають вибухи — РФ атакує регіон дронами

На Одещині лунають вибухи — РФ атакує регіон дронами

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 09:52
Вибух на Одещині 12 березня: що відомо про атаку дронів зараз
Дим в небі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

На Одещині зараз, 12 березня, пролунали вибухи. РФ атакує дронами-камікадзе з Чорного моря. Ймовірно працювало ППО. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Вибухи на Одещині
Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 12 березня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух групи БпЛА у напрямку Південного з акваторії Чорного моря. Моніторингові канали додали, що дрони летіли у напрямку Фонтанки та Чабанки. Ймовірно, було чутно роботу ППО. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у ніч проти 12 березня російські окупанти дронами атакували Чернігівську область. Внаслідок ворожих ударів загинула дитина 2010 року народження, також є поранені.

Також ми писали про те, що у ніч проти 12 березня (з 18:00 11 березня) російські окупанти атакували територію України 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дротиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації