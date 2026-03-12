Вибух на Одещині 12 березня: що відомо про атаку дронів зараз

На Одещині лунають вибухи — РФ атакує регіон дронами
На Одещині зараз, 12 березня, пролунали вибухи. РФ атакує дронами-камікадзе з Чорного моря. Ймовірно працювало ППО. Наразі інформації про наслідки немає.
Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.
Вибухи на Одещині
Сьогодні, 12 березня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух групи БпЛА у напрямку Південного з акваторії Чорного моря. Моніторингові канали додали, що дрони летіли у напрямку Фонтанки та Чабанки. Ймовірно, було чутно роботу ППО.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у ніч проти 12 березня російські окупанти дронами атакували Чернігівську область. Внаслідок ворожих ударів загинула дитина 2010 року народження, також є поранені.
Також ми писали про те, що у ніч проти 12 березня (з 18:00 11 березня) російські окупанти атакували територію України 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дротиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.
