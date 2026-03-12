Вибух на Одещині 12 березня: що відомо про атаку дронів зараз

Дим в небі. Фото ілюстративне: скриншот з відео

На Одещині зараз, 12 березня, пролунали вибухи. РФ атакує дронами-камікадзе з Чорного моря. Ймовірно працювало ППО. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про рух БпЛА. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 12 березня, на Одещині пролунали вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух групи БпЛА у напрямку Південного з акваторії Чорного моря. Моніторингові канали додали, що дрони летіли у напрямку Фонтанки та Чабанки. Ймовірно, було чутно роботу ППО.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у ніч проти 12 березня російські окупанти дронами атакували Чернігівську область. Внаслідок ворожих ударів загинула дитина 2010 року народження, також є поранені.

Також ми писали про те, що у ніч проти 12 березня (з 18:00 11 березня) російські окупанти атакували територію України 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Дротиповітряною обороною збито/подавлено 77 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.