Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине раздаются взрывы — РФ атакует регион дронами

На Одесчине раздаются взрывы — РФ атакует регион дронами

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 09:52
Взрыв в Одесской области 12 марта: что известно об атаке дронов сейчас
Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одесской области сейчас, 12 марта, прогремели взрывы. РФ атакует дронами-камикадзе с Черного моря. Вероятно работало ПВО. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Вибухи на Одещині
Сообщение о движении БпЛА. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 12 марта, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении группы БпЛА в направлении Южного из акватории Черного моря. Мониторинговые каналы добавили, что дроны летели в направлении Фонтанки и Чабанки. Вероятно, была слышна работа ПВО.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали о том, что в ночь на 12 марта российские оккупанты дронами атаковали Черниговскую область. В результате вражеских ударов погиб ребенок 2010 года рождения, также есть раненые.

Также мы писали о том, что в ночь на 12 марта (с 18:00 11 марта) российские оккупанты атаковали территорию Украины 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Дротиповітряною обороной сбито/подавлено 77 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Одесса взрыв Одесская область Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации