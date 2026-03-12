Взрыв в Одесской области 12 марта: что известно об атаке дронов сейчас

Дым в небе. Фото иллюстративное: скриншот из видео

В Одесской области сейчас, 12 марта, прогремели взрывы. РФ атакует дронами-камикадзе с Черного моря. Вероятно работало ПВО. Сейчас информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о движении БпЛА. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 12 марта, в Одесской области прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о движении группы БпЛА в направлении Южного из акватории Черного моря. Мониторинговые каналы добавили, что дроны летели в направлении Фонтанки и Чабанки. Вероятно, была слышна работа ПВО.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали о том, что в ночь на 12 марта российские оккупанты дронами атаковали Черниговскую область. В результате вражеских ударов погиб ребенок 2010 года рождения, также есть раненые.

Также мы писали о том, что в ночь на 12 марта (с 18:00 11 марта) российские оккупанты атаковали территорию Украины 94 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Дротиповітряною обороной сбито/подавлено 77 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.