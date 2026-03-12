РФ знову почала обстрілювати Зміїний

Військовий на острові Зміїний. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Острів Зміїний і надалі залишається однією з ключових точок у Чорному морі. Російські військові періодично демонструють активність поблизу нього, але закріпитися там не можуть. У Військово-морських силах наголошують, що будь-яка спроба висадки для окупантів приречена. Навіть якби росіянам вдалося доставити туди військових, утримувати їх на острові було б майже неможливо.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук розповів.

Реклама

Читайте також:

Висадка десанту

Висадка десанту на острів Зміїний практично неможлива. Українські військові вже не раз довели, що контролюють ситуацію навколо цієї ділянки моря. Навіть якщо російським військовим вдалося б потрапити на острів, забезпечувати їх там було б надзвичайно складно. Логістика в цьому районі робить тривале перебування контингенту майже нереальним.

"Висадити десант на Зміїний і закріпитися там — фактично неможливо. Це не просто складне завдання, а суїцидальна місія. Ми вже не раз доводили це, і навіть якби російський контингент там з’явився, забезпечувати його було б не менш складно, ніж доставити", — сказав Плетенчук.

Збиття гелікоптера в морі

Днями у Чорному морі російський гелікоптер намагався сісти на одну з підготовлених платформ, які окупанти використовують для своїх операцій. Українські військові провели комбіновану атаку. У ній застосували різні засоби, зокрема безекіпажні системи, які використовують підрозділи ВМС. За словами речника, росіяни періодично тримають особовий склад на таких платформах. Їх використовують для розвідки та для створення небезпеки для цивільного судноплавства в Чорному морі.

"Сюжет закінчився для росіян доволі сумно — Військово-морські сили знищили цей гелікоптер. Це була комбінована та складна атака, результатом якої стала втрата техніки і неможливість використовувати посадковий майданчик на одній із платформ", — зазначив Плетенчук.

Атаки на Зміїний

Російські війська продовжують регулярно атакувати острів Зміїний у Чорному морі. Для цього вони використовують дорогу зброю — крилаті ракети Х-22, керовані авіабомби та дальні бомбардувальники. Аналітики зазначають, що подібні удари виглядають малоефективними. Площа острова невелика, а важливих військових об’єктів там немає.

Попри це, російська армія витрачає на атаки дорогі ракети та боєприпаси, вартість яких може сягати мільйонів доларів. Експерти припускають, що такі удари мають радше демонстративний характер і пов’язані з тим, що сама присутність України на Зміїному досі дратує російських військових.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ почала діяти інакше під час атак на південь, зокрема на Миколаївську область. Дрони все частіше запускають удень і спрямовують на об’єкти, які можуть викликати резонанс серед людей. Крім того, окупанти використовують безпілотники з відеозв’язком.

Також ми писали, що російський флот дедалі рідше виходить у Чорне море і тримає кораблі в портах. Українські морські дрони змусили їх діяти обережніше. Частина суден ховається в Новоросійську, а в Азовському морі взагалі немає носіїв ракет.