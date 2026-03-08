Ракетоносії РФ у Чорному морі — скільки кораблів лишилось

Флот РФ у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Попри втрати флоту, Росія продовжує тримати бойові кораблі в акваторії Чорного моря. Частину суден і основні сили Чорноморського флоту окупанти перевели до Новоросійська. Проте навіть після пошкоджень у росіян залишається значна кількість носіїв крилатих ракет.

Кораблі РФ у Чорному морі

Дмитро Плетенчук пояснив, що навіть з урахуванням пошкоджених кораблів російський флот зберігає певний потенціал. А на бойовому чергуванні у морі може бути до семи суден.

"Ну, по факту, як мінімум, в строю взагалі залишається п'ять надводних, два підводних. Навіть якщо враховувати пошкодження, все одно п'ять носіїв залишається в строю", — зазначив він.

Йдеться про кораблі та підводні човни, які можуть нести крилаті ракети типу "Калібр". Саме з таких носіїв Росія регулярно атакує українські міста під час масованих ракетних обстрілів. За словами речника ВМС, у Новоросійську зараз перебуває не лише кілька ракетних носіїв, а й фактично значна частина всього Чорноморського флоту.

"По-друге, там і основний склад Чорноморського флоту перебуває. Це десятки кораблів. Серед них є і патрульні, і ракетні катери", — пояснив Плетенчук.

Водночас це не означає, що всі ці кораблі активно виходять у море. Частина з них стоїть у портах або використовується для допоміжних завдань.

Наступ на Одесу

Американські аналітики вважають, що Росія може планувати подальший наступ на півдні України, зокрема у напрямку Одеської області. За їхніми даними, українське керівництво отримало документи з російськими військовими планами на 2025-2027 роки. У них йдеться про наміри Кремля завершити захоплення Донецької та Луганської областей, продовжити наступ у Запорізькій і Херсонській областях, а також просуватися у напрямку Одещини.

Водночас Сили оборони України готують Одесу до кругової оборони та будують нові укріплення. За словами військово-політичного оглядача, Кремль теоретично розглядає три варіанти атаки: повітряний десант, морську операцію або наступ суходолом через форсування Дніпра.

Нагадаємо, українські Сили оборони 7 та у ніч на 8 березня завдали серії ударів по російських цілях у Криму, на окупованих територіях і в Бєлгородській області РФ. Під ураження потрапили зенітний комплекс, десантний катер і кілька пунктів управління безпілотниками. Наразі частину наслідків ще уточнюють.

Також ми писали, що хоча російські кораблі майже не затримуються в Чорному морі, Росія все одно зберігає обмежені можливості для ударів і патрулювання.