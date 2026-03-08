Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Плетенчук повідомив кількість ракетоносіїв РФ у Чорному морі

Плетенчук повідомив кількість ракетоносіїв РФ у Чорному морі

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 17:25
Ракетоносії РФ у Чорному морі — скільки кораблів лишилось
Флот РФ у морі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Попри втрати флоту, Росія продовжує тримати бойові кораблі в акваторії Чорного моря. Частину суден і основні сили Чорноморського флоту окупанти перевели до Новоросійська. Проте навіть після пошкоджень у росіян залишається значна кількість носіїв крилатих ракет.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері телемарафону.

Реклама
Читайте також:

Кораблі РФ у Чорному морі

Дмитро Плетенчук пояснив, що навіть з урахуванням пошкоджених кораблів російський флот зберігає певний потенціал. А на бойовому чергуванні у морі може бути до семи суден.

"Ну, по факту, як мінімум, в строю взагалі залишається п'ять надводних, два підводних. Навіть якщо враховувати пошкодження, все одно п'ять носіїв залишається в строю", — зазначив він.

Дмитро Плетенчук
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Йдеться про кораблі та підводні човни, які можуть нести крилаті ракети типу "Калібр". Саме з таких носіїв Росія регулярно атакує українські міста під час масованих ракетних обстрілів. За словами речника ВМС, у Новоросійську зараз перебуває не лише кілька ракетних носіїв, а й фактично значна частина всього Чорноморського флоту.

"По-друге, там і основний склад Чорноморського флоту перебуває. Це десятки кораблів. Серед них є і патрульні, і ракетні катери", — пояснив Плетенчук.

Водночас це не означає, що всі ці кораблі активно виходять у море. Частина з них стоїть у портах або використовується для допоміжних завдань.

Наступ на Одесу

Американські аналітики вважають, що Росія може планувати подальший наступ на півдні України, зокрема у напрямку Одеської області. За їхніми даними, українське керівництво отримало документи з російськими військовими планами на 2025-2027 роки. У них йдеться про наміри Кремля завершити захоплення Донецької та Луганської областей, продовжити наступ у Запорізькій і Херсонській областях, а також просуватися у напрямку Одещини. 

Водночас Сили оборони України готують Одесу до кругової оборони та будують нові укріплення. За словами військово-політичного оглядача, Кремль теоретично розглядає три варіанти атаки: повітряний десант, морську операцію або наступ суходолом через форсування Дніпра.

Більше про ситуацію на Чорному морі

Нагадаємо, українські Сили оборони 7 та у ніч на 8 березня завдали серії ударів по російських цілях у Криму, на окупованих територіях і в Бєлгородській області РФ. Під ураження потрапили зенітний комплекс, десантний катер і кілька пунктів управління безпілотниками. Наразі частину наслідків ще уточнюють.

Також ми писали, що хоча російські кораблі майже не затримуються в Чорному морі, Росія все одно зберігає обмежені можливості для ударів і патрулювання.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси флот загроза кораблів
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації