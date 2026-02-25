Відео
Головна Одеса Флот РФ у Чорному морі — законна ціль для удару

Флот РФ у Чорному морі — законна ціль для удару

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 10:19
Плетенчук про безпеку Чорного моря після війни
Фрегат ЧФ РФ "Адмірал Григорович". Фото ілюстративне: росЗМІ

Після завершення війни питання безпеки Чорного моря залишатиметься критично важливим для України. Однак присутність РФ в акваторії буде нести загрозу навіть після завершення бойових дій. Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів і конкретні безпекові механізми.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Гарантії безпеки

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук зазначив, що наразі триває робота над гарантіями безпеки для Чорного моря. За його словами, розглядається можливість залучення військових контингентів партнерів, які могли б забезпечувати стабільність у регіоні. Серед країн, що потенційно готові долучитися є Британія та Франція. Також до цього переліку іноді приєднується Туреччина, яка може відігравати важливу роль у забезпеченні безпеки акваторії Чорного моря.

"Єдина гарантія безпеки — це відсутність присутності Чорноморського флоту в Азово-Чорноморському регіоні. Розраховувати на якусь безпеку з боку Росії — це тимчасове питання. Історія показує, що вони розуміють лише одну мову", — наголосив Дмитро Плетенчук.

Розмінування моря

Плетенчук також звернув увагу, що Чорне море має узбережжя трьох країн членів НАТО — Румунії, Болгарії та Туреччини. Вони вже здійснюють моніторинг і проводять операції з розмінування в межах міжнародного морського права. Україна очікує, що союзники підтримають повномасштабну операцію з розмінування, адже безпека судноплавства є спільною проблемою для всього регіону.

"Це наша спільна проблема, не лише України. Так уже влаштована специфіка Чорного моря", — підсумував речник.

Нагадаємо, ми повідомляли, що кораблі РФ майже не затримуються в Чорному морі, а сама акваторія вже не є для них безпечною зоною постійної присутності. Водночас Росія зберігає обмежені можливості для ударів і патрулювання. 

Також ми писали, що ЗСУ постійно б'ють по окупантах в Криму. На тимчасово окупованому півострові під удар потрапили одразу кілька важливих військових об’єктів РФ. Зокрема кораблі берегової охорони, літаки морської авіації та стратегічну нафтобазу. 

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
