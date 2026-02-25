Плетенчук рассказал о перспективах безопасности Черного моря после войны

Фрегат ЧФ РФ "Адмирал Григорович". Фото иллюстративное: росСМИ

После окончания войны вопрос безопасности Черного моря останется крайне важным для Украины. Однако присутствие России в акватории будет представлять угрозу даже после завершения конфликта. Украина рассчитывает на поддержку международных партнёров и внедрение конкретных механизмов обеспечения безопасности.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Гарантии безопасности

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что сейчас идет работа над гарантиями безопасности для Черного моря. По его словам, рассматривается возможность привлечения военных контингентов партнеров, которые могли бы обеспечивать стабильность в регионе. Среди стран, которые потенциально готовы присоединиться есть Великобритания и Франция. Также к этому перечню иногда присоединяется Турция, которая может играть важную роль в обеспечении безопасности акватории Черного моря.

"Единственная гарантия безопасности — это отсутствие присутствия Черноморского флота в Азово-Черноморском регионе. Рассчитывать на какую-то безопасность со стороны России — это временный вопрос. История показывает, что они понимают только один язык", — подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Разминирование моря

Плетенчук также обратил внимание, что Черное море имеет побережье трех стран членов НАТО — Румынии, Болгарии и Турции. Они уже осуществляют мониторинг и проводят операции по разминированию в рамках международного морского права. Украина ожидает, что союзники поддержат полномасштабную операцию по разминированию, ведь безопасность судоходства является общей проблемой для всего региона.

"Это наша общая проблема, не только Украины. Так уже устроена специфика Черного моря", — подытожил спикер.

Напомним, мы сообщали, что корабли РФ почти не задерживаются в Черном море, а сама акватория уже не является для них безопасной зоной постоянного присутствия. В то же время Россия сохраняет ограниченные возможности для ударов и патрулирования.

Также мы писали, что ВСУ постоянно бьют по оккупантам в Крыму. На временно оккупированном полуострове под удар попали сразу несколько важных военных объектов РФ. В частности корабли береговой охраны, самолеты морской авиации и стратегическую нефтебазу.