Україна
Стало известно, какие военные цели РФ поразили ВСУ в Крыму

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 17:35
Удар по Крыму: уничтожены корабли, Бе-12 и нефтебаза
Пожар на нефтебазе. Фото иллюстративное: росСМИ

В Крыму под удар украинских сил попали сразу несколько важных военных объектов россиян. Речь идет о кораблях береговой охраны, самолетах морской авиации и стратегической нефтебазе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление представителя ВМС ВСУ в эфире телемарафона "Ми — Украіна".

Поражение кораблей в Крыму

По словам спикера, среди пораженных — два пограничных сторожевых корабля проекта "Охотник". Они входят в состав береговой охраны ФСБ РФ и выполняют функции охраны баз и акватории.

"Это довольно немалые по габаритам и функционалу корабли. Фактически это корвет. Разница только в оборудовании, в системах вооружения", — отметил представитель ВМС Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что такие единицы не являются малыми катерами и имеют широкий спектр задач. Вместе с тем, Плетенчук предостерег от преждевременных выводов относительно их состояния.

"Корабль — это довольно большая система, где даже частичное поражение не приводит к полной потере функционала. Думаю, еще стоит немного подождать", — сказал он.

Уничтожение самолетов РФ

Еще одна цель — это два самолета Бе-12, которые находились на территории авиаремонтного завода в Евпатории. Эти машины относятся к морской авиации РФ.

"Для патрулирования и противодронной борьбы они использовали, в частности, и эти очень старенькие Бе-12. Они недаром попали на ремонтный завод, но свой функционал выполняют", — пояснил Плетенчук.

По его словам, такие самолеты регулярно работали в акватории Черного моря и обеспечивали поддержку флота.

Уничтожение нефтебазы

Отдельно в Крыму была поражена стратегическая нефтебаза в Гвардейском. Объект обеспечивал российские войска горючим. По данным, которые озвучивались со ссылкой на Силы беспилотных систем, повреждение повлекло перебои с поставками горюче-смазочных материалов для оккупационной группировки.

Напомним, недавно во временно оккупированном Севастополе в районе Сухарной бухты зафиксировали корабли Черноморского флота России, закрытые маскировочными сетками. По оценкам наблюдателей, это выглядит как попытка скрыть повреждения.

В частности, в бухте пришвартованы большой десантный корабль проекта 775, а также БДК проекта 1171 "Тапир". Также в заливе заметили ракетный катер проекта 1241 "Молния" и БДК "Тапир".

Также мы писали, что ситуация в Черном море кардинально изменилась по сравнению с началом полномасштабной войны. Если раньше российские корабли демонстрировали постоянное присутствие, то сейчас их выходы осторожные и непродолжительные. Представитель ВМС ВСУ, Дмитрий Плетенчук, говорит, что формально флот у РФ есть, но свободы действий он уже не имеет.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
