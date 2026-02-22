Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кораблі, літаки і нафтобаза — які цілі уразили ЗСУ в Криму

Кораблі, літаки і нафтобаза — які цілі уразили ЗСУ в Криму

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 17:35
Ураження в Криму: пыд ударом були кораблі, лытаки і нафтобаза
Пожежа на нафтобазі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму під удар потрапили одразу кілька важливих військових об’єктів РФ. Йдеться про кораблі берегової охорони, літаки морської авіації та стратегічну нафтобазу. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ в етері телемарафону "Ми — Україна".

Реклама
Читайте також:

Ураження кораблів у Криму

За словами речника, серед уражених — два прикордонні сторожеві кораблі проєкту "Мисливець". Вони входять до складу берегової охорони ФСБ РФ і виконують функції охорони баз та акваторії.

"Це доволі немалі за габаритами і функціоналом кораблі. Фактично це корвет. Різниця лише в обладнанні, у системах озброєння", — зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що такі одиниці не є малими катерами і мають широкий спектр завдань. Разом із тим, Плетенчук застеріг від передчасних висновків щодо їхнього стану.

"Корабель — це доволі велика система, де навіть часткове ураження не призводить до повної втрати функціоналу. Думаю, ще варто трохи почекати", — сказав він.

Знищення літаків РФ

Ще одна ціль —це два літаки Бе-12, які перебували на території авіаремонтного заводу в Євпаторії. Ці машини належать до морської авіації РФ.

"Для патрулювання і протидронової боротьби вони використовували, зокрема, і ці дуже старенькі Бе-12. Вони недарма потрапили на ремонтний завод, але свій функціонал виконують", — пояснив Плетенчук.

За його словами, такі літаки регулярно працювали в акваторії Чорного моря та забезпечували підтримку флоту.

Знищення нафтобази

Окремо в Криму було уражено стратегічну нафтобазу в Гвардійському. Об’єкт забезпечував російські війська пальним. За даними, які озвучувалися з посиланням на Сили безпілотних систем, пошкодження спричинило перебої з постачанням паливно-мастильних матеріалів для окупаційного угруповання.

Більше новин про ситуацію в Криму

Нагадаємо, недавно в тимчасово окупованому Севастополі в районі Сухарної бухти зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії, закриті маскувальними сітками. За оцінками спостерігачів, це виглядає як спроба приховати ушкодження.

Зокрема, в бухті пришвартовані великий десантний корабель проєкту 775, а також БДК проєкту 1171 "Тапір". Також у затоці помітили ракетний катер проєкту 1241 "Блискавка" та БДК "Тапір".

Також ми писали, що ситуація в Чорному морі кардинально змінилася порівняно з початком повномасштабної війни. Якщо раніше російські кораблі демонстрували постійну присутність, то зараз їхні виходи обережні та нетривалі. Речник ВМС ЗСУ, Дмитро Плетенчук, каже, що формально флот у РФ є, але свободи дій він уже не має.

Крим Чорне море Новини Одеси літаки Дмитро Плетенчук удари по РФ
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації