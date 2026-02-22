Ураження в Криму: пыд ударом були кораблі, лытаки і нафтобаза

Пожежа на нафтобазі. Фото ілюстративне: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму під удар потрапили одразу кілька важливих військових об’єктів РФ. Йдеться про кораблі берегової охорони, літаки морської авіації та стратегічну нафтобазу.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника ВМС ЗСУ в етері телемарафону "Ми — Україна".

Реклама

Читайте також:

Ураження кораблів у Криму

За словами речника, серед уражених — два прикордонні сторожеві кораблі проєкту "Мисливець". Вони входять до складу берегової охорони ФСБ РФ і виконують функції охорони баз та акваторії.

"Це доволі немалі за габаритами і функціоналом кораблі. Фактично це корвет. Різниця лише в обладнанні, у системах озброєння", — зазначив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Він наголосив, що такі одиниці не є малими катерами і мають широкий спектр завдань. Разом із тим, Плетенчук застеріг від передчасних висновків щодо їхнього стану.

"Корабель — це доволі велика система, де навіть часткове ураження не призводить до повної втрати функціоналу. Думаю, ще варто трохи почекати", — сказав він.

Знищення літаків РФ

Ще одна ціль —це два літаки Бе-12, які перебували на території авіаремонтного заводу в Євпаторії. Ці машини належать до морської авіації РФ.

"Для патрулювання і протидронової боротьби вони використовували, зокрема, і ці дуже старенькі Бе-12. Вони недарма потрапили на ремонтний завод, але свій функціонал виконують", — пояснив Плетенчук.

За його словами, такі літаки регулярно працювали в акваторії Чорного моря та забезпечували підтримку флоту.

Знищення нафтобази

Окремо в Криму було уражено стратегічну нафтобазу в Гвардійському. Об’єкт забезпечував російські війська пальним. За даними, які озвучувалися з посиланням на Сили безпілотних систем, пошкодження спричинило перебої з постачанням паливно-мастильних матеріалів для окупаційного угруповання.

Більше новин про ситуацію в Криму

Нагадаємо, недавно в тимчасово окупованому Севастополі в районі Сухарної бухти зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії, закриті маскувальними сітками. За оцінками спостерігачів, це виглядає як спроба приховати ушкодження.

Зокрема, в бухті пришвартовані великий десантний корабель проєкту 775, а також БДК проєкту 1171 "Тапір". Також у затоці помітили ракетний катер проєкту 1241 "Блискавка" та БДК "Тапір".

Також ми писали, що ситуація в Чорному морі кардинально змінилася порівняно з початком повномасштабної війни. Якщо раніше російські кораблі демонстрували постійну присутність, то зараз їхні виходи обережні та нетривалі. Речник ВМС ЗСУ, Дмитро Плетенчук, каже, що формально флот у РФ є, але свободи дій він уже не має.