Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни намагаються замаскувати залишки свого флоту в Криму — як саме

Росіяни намагаються замаскувати залишки свого флоту в Криму — як саме

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 14:28
Чорноморський флот РФ маскує пошкоджені кораблі в Севастополі
Порт в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Криму росіяни намагаються приховати залишки кораблів Чорноморського флоту, пошкоджених ударами сил оборони України. У бухтах помітили судна, частково закриті маскувальними сітками. Таким чином, ворог прикриває наслідки атак.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

Реклама
Читайте також:
У Криму росіяни накрили сітками кораблі після ударів ЗСУ - фото 1
Накриті сіткою кораблі. Фото: "Крымский ветер"

Ховають кораблі під сітками

За даними каналу, партизани у Севастополі, в районі Сухарної бухти, зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії. Ці об'єкти можуть бути пошкоджені внаслідок ударів українських сил. Частину суден закрили маскувальними мережами, що, за оцінками спостерігачів, виглядає як спроба приховати ушкодження.

Які саме кораблі заховані

Зокрема, в бухті пришвартовані великий десантний корабель проєкту 775, а також БДК проєкту 1171 "Тапір", надбудову якого майже повністю накрито сітками.

Також у затоці помітили ракетний катер проєкту 1241 "Блискавка". За повідомленнями, у нього відсутні частина надбудови та пускові установки ракет, а маскувальні сітки закривають корпус майже від носа до корми.

БДК "Тапір" там теж є — він отримав пошкодження ще у 2023 році після ракетного удару Сил оборони України.

Редактори каналу припускають, що російський флот може намагатися приховати масштаби втрат і створити картинку нібито готовності кораблів до бойових дій.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого українські воїни завдали удару по ворожому корабельному багатофункціональному вертольоту Ка-27 у районі населеного пункту Камишли на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. У Генштабі підкреслили, що влучання по цілі підтверджено.

Також ми писали, що у Краснодарському краї Росії уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз". Він розташований у районі селища Волна на узбережжі Чорного моря. Після удару на території об’єкта спалахнула пожежа.

росія Крим корабель Новини Одеси війна флот
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації