Чорноморський флот РФ маскує пошкоджені кораблі в Севастополі

У Криму росіяни намагаються приховати залишки кораблів Чорноморського флоту, пошкоджених ударами сил оборони України. У бухтах помітили судна, частково закриті маскувальними сітками. Таким чином, ворог прикриває наслідки атак.

Ховають кораблі під сітками

За даними каналу, партизани у Севастополі, в районі Сухарної бухти, зафіксували кораблі Чорноморського флоту Росії. Ці об'єкти можуть бути пошкоджені внаслідок ударів українських сил. Частину суден закрили маскувальними мережами, що, за оцінками спостерігачів, виглядає як спроба приховати ушкодження.

Які саме кораблі заховані

Зокрема, в бухті пришвартовані великий десантний корабель проєкту 775, а також БДК проєкту 1171 "Тапір", надбудову якого майже повністю накрито сітками.

Також у затоці помітили ракетний катер проєкту 1241 "Блискавка". За повідомленнями, у нього відсутні частина надбудови та пускові установки ракет, а маскувальні сітки закривають корпус майже від носа до корми.

БДК "Тапір" там теж є — він отримав пошкодження ще у 2023 році після ракетного удару Сил оборони України.

Редактори каналу припускають, що російський флот може намагатися приховати масштаби втрат і створити картинку нібито готовності кораблів до бойових дій.

Нагадаємо, в ніч на 17 лютого українські воїни завдали удару по ворожому корабельному багатофункціональному вертольоту Ка-27 у районі населеного пункту Камишли на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. У Генштабі підкреслили, що влучання по цілі підтверджено.

Також ми писали, що у Краснодарському краї Росії уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз". Він розташований у районі селища Волна на узбережжі Чорного моря. Після удару на території об’єкта спалахнула пожежа.