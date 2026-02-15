Ураження в Криму: під ударом ППО

Російська система ПВО. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України завдали ударів по важливих об’єктах ворога в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — система ППО в Криму.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Інформація про ураження об'єктів РФ. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ б'ють по окупантах в РФ

За даними відомства, українські військові продовжують бити по військовій і стратегічній інфраструктурі противника. Упродовж доби підтверджено кілька влучань по об’єктах, які мають значення для забезпечення армії РФ.

Зокрема, у Краснодарському краї Росії уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз". Він розташований у районі селища Волна на узбережжі Чорного моря. Після удару на території об’єкта спалахнула пожежа. Яких саме збитків зазнала інфраструктура, наразі уточнюється.

Удар по військових об'єктах в Криму

Ще один удар завдали на тимчасово окупованій території Криму. У районі селища Кача було уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Ця система використовується для прикриття важливих об’єктів і техніки від повітряних атак.

Також українські сили працювали на інших напрямках. У районі Вільного на тимчасово окупованій частині Донецької області уражено ремонтний підрозділ однієї з артилерійських бригад РФ. У Запорізькій області, поблизу Любимівки, зафіксовано влучання по місцю скупчення російських військових.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що вимоги Росії визнати Крим російським є сигналом не Україні, а США. Водночас він наголосив, що Київ не підтримає жодних домовленостей, які суперечать Конституції та інтересам українців.

Також ми писали, що ЗМІ зняли фільм про підготовку Кирилом Будановим спецоперації в тимчасово окупованому росіянами Криму. В основу підготовки спецоперації в Криму у 2016 році Буданов заклав ретельне планування.