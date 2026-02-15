Поражения в Крыму: под ударом ПВО

Российская система ПВО. Фото иллюстративное: росСМИ

Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам врага в России и на временно оккупированных территориях. Среди пораженных целей — система ПВО в Крыму.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

ВСУ бьют по оккупантам в РФ

По данным ведомства, украинские военные продолжают бить по военной и стратегической инфраструктуре противника. В течение суток подтверждено несколько попаданий по объектам, которые имеют значение для обеспечения армии РФ.

В частности, в Краснодарском крае России поражен нефтяной терминал "Таманьнефтегаз". Он расположен в районе поселка Волна на побережье Черного моря. После удара на территории объекта вспыхнул пожар. Какие именно убытки понесла инфраструктура, пока уточняется.

Удар по военным объектам в Крыму

Еще один удар нанесли на временно оккупированной территории Крыма. В районе поселка Кача был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Эта система используется для прикрытия важных объектов и техники от воздушных атак.

Также украинские силы работали на других направлениях. В районе Вольного на временно оккупированной части Донецкой области поражено ремонтное подразделение одной из артиллерийских бригад РФ. В Запорожской области, вблизи Любимовки, зафиксировано попадание по месту скопления российских военных.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что требования России признать Крым российским является сигналом не Украине, а США. В то же время он подчеркнул, что Киев не поддержит никаких договоренностей, которые противоречат Конституции и интересам украинцев.

