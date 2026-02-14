ВСУ поразили катер, РЛС и склад боеприпасов россиян в Крыму и Донецкой области

Огонь на объекте. Фото иллюстративное: кадр из видео

Украинские военные нанесли удары по нескольким объектам российских сил на оккупированных территориях. Среди пораженных целей есть десантный катер, радиолокационная станция, узел связи и склад боеприпасов.

Информация о поражении объектов РФ. Фото: Генеральный штаб ВСУ

ВСУ ударили по военным объектам РФ

По данным Генштаба, за последние дни под поражение попали сразу несколько важных объектов. В частности, 12 февраля 2026 года в районе населенного пункта Новоозерное в оккупированном Крыму был поражен транспортно-десантный катер БК-16.

В тот же день в районе Гвардейского также в Крыму украинские военные попали по радиолокационной станции РСП-10.

Кроме этого, на временно оккупированной части Запорожской области, вблизи Приморска, был поражен узел связи российских подразделений.

Еще один удар нанесли 13 февраля в районе Новоэкономичного в Донецкой области. Там под поражение попал склад боеприпасов противника.

"Поражены транспортно-десантный катер БК-16, РЛС РСП-10, узел связи и склад боеприпасов противника", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Военные уточняют, что потери противника и масштабы повреждений пока выясняются.

