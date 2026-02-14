Видео
Главная Одесса ВСУ ударили по российским объектам в Крыму — детали о последствиях

ВСУ ударили по российским объектам в Крыму — детали о последствиях

Дата публикации 14 февраля 2026 13:47
ВСУ поразили катер, РЛС и склад боеприпасов россиян в Крыму и Донецкой области
Огонь на объекте. Фото иллюстративное: кадр из видео

Украинские военные нанесли удары по нескольким объектам российских сил на оккупированных территориях. Среди пораженных целей есть десантный катер, радиолокационная станция, узел связи и склад боеприпасов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

ЗСУ вдарили по російських об'єктах в Криму — деталі про наслідки - фото 1
Информация о поражении объектов РФ. Фото: Генеральный штаб ВСУ

ВСУ ударили по военным объектам РФ

По данным Генштаба, за последние дни под поражение попали сразу несколько важных объектов. В частности, 12 февраля 2026 года в районе населенного пункта Новоозерное в оккупированном Крыму был поражен транспортно-десантный катер БК-16.

В тот же день в районе Гвардейского также в Крыму украинские военные попали по радиолокационной станции РСП-10.

Кроме этого, на временно оккупированной части Запорожской области, вблизи Приморска, был поражен узел связи российских подразделений.

Еще один удар нанесли 13 февраля в районе Новоэкономичного в Донецкой области. Там под поражение попал склад боеприпасов противника.

"Поражены транспортно-десантный катер БК-16, РЛС РСП-10, узел связи и склад боеприпасов противника", — сообщили в Генштабе ВСУ.

Военные уточняют, что потери противника и масштабы повреждений пока выясняются.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 14 февраля атаковали Одессу. Под завалами разрушенного частного дома спасатели достали тело погибшей женщины.

Также мы писали, что после ночной атаки российских войск часть Николаевщины осталась без электричества. Энергетики работали всю ночь, чтобы вернуть свет людям.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
